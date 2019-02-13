更新／文化大學火警！原因疑女大生為畢業展趕作品　1人險喪命

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生活中心／台北報導

陽明山的文化大學大典館今（13日）驚傳火警，警消獲報到場救援。校方對此回應，有兩名受困於室內的學生也已救出，已由救護車送往醫院。但細節尚需查清，有進一步消息會再對外進一步說明，而起火原因也不明。

【21：15】更新

文化大學最新消息指出，大典館傍晚起火事件，受傷送醫的兩名景觀系四年級女同學，分別送往新光醫院與台北榮總，目前均已恢復生命意識。校長徐興慶、學務長方元沂，於獲悉有學生受傷送醫後，即分別前往兩家醫院探視受傷學生，並慰問家屬。

據了解，起火的大樓位於大典館，該館樓有環設學院、文學院教室與研究生教研室，起火原因仍待警消人員調查。至於原在六樓陽台待救的師生16人中，有1名助教、2名研究助理，其他均為學生。其中8人搭乘雲梯車平安獲救，6人由消防員帶領平安脫困。



【19：55】更新：

文化大學指出，重傷的2位確實為景觀系4年級李姓、陳姓女大生，分別送往新光醫院與台北榮總，校長徐興慶和學務長方元沂已分別前往醫院了解現況，而原先在新光醫院的李姓女同學，已通知家長，家長已到醫院，而在北榮的陳姓女大生家住雲林，家長正在趕上來。據了解，這起火燒事件是因研究室起火，學生當時是為了畢業展才會在裡面。

▲文化大學驚傳大火，女大生一度無呼吸心跳。（圖／記者陳豐德攝）

文化大學表示，初步掌握的狀況，今天起火的大樓位於大典館，該館樓有環設學院、文學院教室與研究生教研室，起火原因仍在調查，火勢已控制，至於還受困在頂樓的學生，均已由雲梯車搶救下來，安全無虞。但據了解，景觀系4年級的陳姓與李姓學生受困室內雖救出，其中22歲李姓學生一度無呼吸心跳，但目前正送往醫院，詳細狀況都還在了解中。