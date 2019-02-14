2019年富比士香港富豪排行榜出爐！李嘉誠21年連霸第一

▲香港首富李嘉誠。（圖／路透社）

記者馬叔安／台北報導

美國《富比士》（Forbes，大陸稱《福布斯》）雜誌14日公佈2019年香港50大富豪排行榜，長和系創辦人李嘉誠連續21年蟬聯香港首富的地位，去年第11名的李錦記集團主席李文達今年則擠進前3名，由於自去年榜單公佈以來恆生指數下跌9.4%，加上房地產市場走軟等因素，共有23人的財產下跌，只有20人上漲。

據了解，受到經濟環境影響，不少富豪身價下跌，其中李嘉誠身價按年大減11.9%至317億美元（約9780億元新台幣），身居榜眼的恒地集團主席李兆基，身價亦按年跌8.81%至300億美元（約9255億元新台幣），李錦記集團主席李文達從去年的第11位躍居第3，身價171億美元，較去年的89億美元增長近一倍。

根據《富比士》官網，排名最前的女性是新鴻基地產前董事局主席，素有「郭老太」之稱的鄺肖卿，同樣入圍前十名的富豪還包括阿里巴巴執行副主席蔡崇信、中電集團和香港上海大酒店的董事局主席米高·嘉道理（Michael Kadoorie）、「玩具大王」蔡志明等人。

《富比士》指出，香港頂尖的富豪們經歷了艱辛的一年，面對逆境，香港中許多的富豪今年都不再那麼富有了，總體來說，隨著恆生指數，和去年的榜單相比，有23人的財產下跌，只有20人上漲，新上榜的有5人，大多都姓郭。

榜單前10名分別為李嘉誠、李兆基、李文達、劉鑾雄、鄺肖卿、呂志和、吳光正、蔡崇信、米高·嘉道理（Michael Kadoorie）和蔡志明。