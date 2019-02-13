影／大叔搭港鐵被酒醉男嗆「你XX」　鎖喉拖出車廂...赤裸上身不鬆手　

大陸中心／綜合報導

有些人會喝醉後容易鬧事，香港一名青年就因此被「狠揍」了一頓。網路上近日流傳兩段影片，一名青年男子在乘坐地鐵時，疑似因醉酒後坐姿不好，被勸阻後反開罵，惹怒了同車大叔，被打到「拖出車廂」；隨後大叔上身赤裸，一直將黑衣青年壓在月台地上。

影片發佈者表示，在晚上12點20分的時候，突然聽到有人在大聲講話，隨後聽到乘客說，是因為有個年輕人喝醉了坐姿不好，被提醒後反倒開罵，「最後有個大叔沒有穿上衣，把年輕人壓在地上。」

從第一段影片內容上看，黑衣青年衝著大叔喊了一句「你老母（你他媽）」後，被大叔憤怒一擊直接拖出車廂，兩人在列車門口扭打起來。期間，大叔大聲斥罵，「行出去（滾出去）！」同車乘客則呼喊「有人打架」，要求協助。

▼兩人扭打起來。（圖／翻攝自臉書）

在第二段影片中，大叔「光著上半身」將「癱坐男」壓在月台地上，在港鐵職員上前勸止時，他說，「喝醉了就在亂來」，同時繼續壓著黑衣青年。黑衣青年被大叔呵斥「躺好！別動！」後，反說「我完全沒有侵犯到你啊。」

對此，網友樂當「吃瓜群眾」紛紛表示，「打得好」、「喝醉後以為自己宇宙最強，該打」，但也有人表示不該打人，「很多人喜歡藉機打人，不要假裝有理由。」

▼大叔將黑衣男拖出後並沒有停止。（影／Youtube／KingKong Baba）