　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國航母編隊防空戰力如何？　最少攔截百枚來襲導彈

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼「055型驅逐艦」首次海試。（圖／翻攝自環球時報）

▲055大驅將成中國航母倚重的「帶刀護衛」。（圖／翻攝自環球時報）

軍武中心／綜合報導

解放軍首艘055型萬噸級導彈驅逐艦可望趕在4月23日中國海軍成立70周年前入役，未來將扛起指揮艦重擔成為航母編隊核心力量。按照一個擁有5艘作戰艦艇的常規編隊來看（1艘055艦、2艘052D、2艘054A），其垂直單元數量可到達304個，其中包含近200枚以上的防空導彈，最少可攔截100枚左右的來襲導彈，為航母提供有效的保護力量。

中國海軍自2000年開始便全力打造大中型水面艦艇工作，先是發展4000噸級的054系列護衛艦與7000噸級的052B、052C型相控陣驅逐艦，隨後在052C型基礎建造更為先進的052D型相控陣驅逐艦。2014年首艘055型萬噸級導彈驅逐艦開建、2017年下水，兇猛的火力及出色的反潛能力堪稱亞洲最強戰艦。

從整體發展來看，中國海軍水面艦艇編隊未來在面對複雜的作戰任務時，基本會以055艦為核心，052C/D艦為骨幹，並伴隨054A艦作為輔助力量。大陸軍事期刊「艦載武器」分析，就整個亞洲海域的其它國家海空軍實力來說，中國海軍水面艦艇編隊基本是以一艘055艦作為編隊核心，搭配2艘052D艦和2艘054A艦作為編隊內的主要作戰力量。

▼052D型驅逐艦「西寧艦」（舷號117）。（圖／CFP）

▲▼北海艦隊首艘052D型驅逐艦「西寧艦」（舷號為117）。（圖／CFP）

從配備上來看，055大驅擁有112個多用途垂直發射單元，052D則有64單元、054A有32單元。如此一來，一個擁有5艘作戰艦艇的中國海軍常規編隊，其垂直單元數量基本穩定在304個左右。

當然由於作戰任務的不同，各型艦艇的彈藥配備也不盡相同，明顯055和052D發射單元基本約在70%左右都是裝備紅旗-9系列中遠程防空導彈為主，至於054A發射單元配備則以紅旗-16中近程防空導彈和反潛導彈為主。因此，整個編隊大約有近200枚以上防空導彈，遠程防禦由紅旗-9負責，中近程方面由紅旗-16擔綱，近程方面則是紅旗-10和730/1130防空系統扛下。

▼052D艦發射「紅旗-9B」艦空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

中國海軍052D型導彈驅逐艦發射「紅旗-9B」艦空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

報導強調，按照2枚攔截1枚來襲導彈達到90%的命中概率，整個編隊帶彈數量可以最少攔截100枚左右的來襲導彈。「這樣的攔截能力，目前全世界能夠做到的只有美國和中國海軍」，無疑水面艦艇的強大防空網，是對中國航母最有效的保護。

明顯055艦的問世對解放軍海面戰力有實質的提升，目前該型艦艇已下水6艘，外界預計已經進行海試的首艦，應該會趕在4月23日前入役，藉以慶祝中國海軍迎接成立70周年。據北海艦隊官微去年年底釋放的消息透露，該艦確立命名為「南昌艦」，一如預期入列北海艦隊，成為坐鎮中國北方海域、保衛京畿海上門戶的新銳艦艇。

▼解放軍054A型導彈護衛艦「運城艦」。（圖／翻攝自新華網）

解放軍054A型導彈護衛艦「運城艦」。（圖／翻攝自新華網）

ET快訊
正妹PO豪乳照號召！網暴動「想壞壞」…起底竟是「最強奶媽」
媽一轉眼3歲女兒不見了！公廁發現她遭怪男「飲料引誘」猥褻
大薯買1送1！麥當勞「整月優惠券」來了　網傳授秘招別用錯
快訊／文化大學火警「2女命危」　送醫搶救中

關鍵字：055艦,055型驅逐艦,解放軍,航母編隊,垂發,防空,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

缺乏夠力轟炸機攜帶投放　中國版炸彈之母體型遠小美俄

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

殲-20進駐蕪湖作戰逼第二島鏈　北部戰區成下個裝備單位

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

複製002型電子設備　遼寧艦歸隊首要任務恢復殲-15訓練

保護同袍失去雙眼雙臂　中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

第8艘055艦首裝電磁炮？　陸宣布「超級發動機組」驗收成功

中國航母編隊防空戰力如何？　最少攔截百枚來襲導彈

阿帕契蓋罩訓練考驗身心　飛行員反覆訓練用身體記憶

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

中國航母編隊防空戰力如何？　最少攔截百枚來襲導彈

阿帕契蓋罩訓練考驗身心　飛行員反覆訓練用身體記憶

阿帕契直升機「蓋罩訓練」　發揮強大夜間宰制能力

美稱中俄「威脅太空」　華春瑩：為推進自身軍力建設找藉口

曾參與二戰空襲東京　美軍傳奇航母「大黃蜂號」殘骸正式尋獲

可毀美衛星！中俄積極研發雷射武器　撼動美太空霸主地位

耗資1.1兆！　澳簽下法國12艘「攻擊級」潛艦建造訂單

測新式「全覆式抗G衣」　江國超成空軍首位完成9G飛訓航醫

沉船搜索團隊又有新目標　尋找美軍傳奇航母「大黃蜂號」

咖啡塑膠杯蓋是垃圾？6個凹槽一掰變神器　網友解析「隱藏功用」

12強賽中華隊在死亡之組　韓國、澳洲同組先廝殺

女法師高速自轉150圈灑水…30分變「嘔吐噴泉」！竟是受菩薩所託

12強賽程確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

22歲單親媽嘿咻小學生！同學爆料黑歷史「孩子生父才15歲」

鄰居愛亂插車庫！女屋主「霸氣一招」卡死：求我啊？網全跪求後續

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「明天早上變陳太太」

中職／一起練起來　中信兄弟推出難得一見春訓體驗營

變態男扮狗狗性侵哈士奇 還拍下影片PO網！

中職／中信兄弟春訓球衣限量上市　16日起開始販售

高雄「古惑仔」上演！街頭亂棍暴打　粉衣男遭黑車猛撞彈飛繼續挨揍

軍武熱門新聞

澳花1.1兆打造12艘「攻擊級..

陸航母編隊最少攔截百枚來襲導彈

屁孩拉扯T-33A彈射座椅拉環..

阿帕契直升機「蓋罩訓練」

阿帕契蓋罩訓練飛行員用身體記憶

美航母「大黃蜂號」殘骸正式尋獲

美飛行員駕F-22叛逃下場？外..

中俄積極研發雷射武器　可毀美衛..

垂直炸毀行進中卡車！美軍「中國..

自製潛艇夢　還要繼續下去嗎？

科爾號被炸17人亡　美軍終於宰..

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

日XF9-1新發動機　號稱媲美..

俄4潛艦裝備32具「末日核魚雷..

更多熱門

相關新聞

美稱中俄「威脅太空」　華春瑩駁斥

美國國防情報局（DIA）11日公布《太空安全挑戰》（Challenges to Security in Space）報告，內容指出中俄兩國正威脅美國在太空領域的領先地位。大陸外交部發言人華春瑩12日表示，「外空（太空）是全人類共同的財產，並不是哪一家，特別是美國一家的私有財產，這份報告對中國、俄羅斯等有關國家的航天政策妄加評論，有關說法『完全沒有依據』。」

中俄積極研發雷射武器　可毀美衛星

澳花1.1兆打造12艘「攻擊級」潛艦

沉船搜索隊新目標：尋找美軍航母大黃蜂號

屁孩拉扯T-33A彈射座椅拉環　下場超慘

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

可騎內線了！新北取消「禁行機車」

騎車飆國道逆向60公里　他自撞骨折口吐白沫

過敏養貓21年淚：女兒送的最後一次

正妹PO奶照號召！起底竟是「最強奶媽」

28歲兒胃癌末期　父：他天天宵夜

工廠開工　放鞭炮求平安卻燒光

女醫師愛上黑手！親弟一句話惹哭2萬人

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時無法工作了

超狂！高雄五星級「佛系火鍋餐廳」

一轉眼3歲童不見了　公廁發現她遭男猥褻

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面