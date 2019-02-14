中國航母編隊防空戰力如何？　最少攔截百枚來襲導彈

▲055大驅將成中國航母倚重的「帶刀護衛」。（圖／翻攝自環球時報）

軍武中心／綜合報導

解放軍首艘055型萬噸級導彈驅逐艦可望趕在4月23日中國海軍成立70周年前入役，未來將扛起指揮艦重擔成為航母編隊核心力量。按照一個擁有5艘作戰艦艇的常規編隊來看（1艘055艦、2艘052D、2艘054A），其垂直單元數量可到達304個，其中包含近200枚以上的防空導彈，最少可攔截100枚左右的來襲導彈，為航母提供有效的保護力量。

中國海軍自2000年開始便全力打造大中型水面艦艇工作，先是發展4000噸級的054系列護衛艦與7000噸級的052B、052C型相控陣驅逐艦，隨後在052C型基礎建造更為先進的052D型相控陣驅逐艦。2014年首艘055型萬噸級導彈驅逐艦開建、2017年下水，兇猛的火力及出色的反潛能力堪稱亞洲最強戰艦。

從整體發展來看，中國海軍水面艦艇編隊未來在面對複雜的作戰任務時，基本會以055艦為核心，052C/D艦為骨幹，並伴隨054A艦作為輔助力量。大陸軍事期刊「艦載武器」分析，就整個亞洲海域的其它國家海空軍實力來說，中國海軍水面艦艇編隊基本是以一艘055艦作為編隊核心，搭配2艘052D艦和2艘054A艦作為編隊內的主要作戰力量。

▼052D型驅逐艦「西寧艦」（舷號117）。（圖／CFP）

從配備上來看，055大驅擁有112個多用途垂直發射單元，052D則有64單元、054A有32單元。如此一來，一個擁有5艘作戰艦艇的中國海軍常規編隊，其垂直單元數量基本穩定在304個左右。

當然由於作戰任務的不同，各型艦艇的彈藥配備也不盡相同，明顯055和052D發射單元基本約在70%左右都是裝備紅旗-9系列中遠程防空導彈為主，至於054A發射單元配備則以紅旗-16中近程防空導彈和反潛導彈為主。因此，整個編隊大約有近200枚以上防空導彈，遠程防禦由紅旗-9負責，中近程方面由紅旗-16擔綱，近程方面則是紅旗-10和730/1130防空系統扛下。

▼052D艦發射「紅旗-9B」艦空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

報導強調，按照2枚攔截1枚來襲導彈達到90%的命中概率，整個編隊帶彈數量可以最少攔截100枚左右的來襲導彈。「這樣的攔截能力，目前全世界能夠做到的只有美國和中國海軍」，無疑水面艦艇的強大防空網，是對中國航母最有效的保護。

明顯055艦的問世對解放軍海面戰力有實質的提升，目前該型艦艇已下水6艘，外界預計已經進行海試的首艦，應該會趕在4月23日前入役，藉以慶祝中國海軍迎接成立70周年。據北海艦隊官微去年年底釋放的消息透露，該艦確立命名為「南昌艦」，一如預期入列北海艦隊，成為坐鎮中國北方海域、保衛京畿海上門戶的新銳艦艇。

▼解放軍054A型導彈護衛艦「運城艦」。（圖／翻攝自新華網）