英2020派航母夥美軍巡弋南海　衛報：嚴重「脫離現實」

▲伊麗莎白女王號航母於2017年12月7日服役。（圖／視覺中國CFP）

大陸中心／綜合報導

繼2艘美國軍艦11日駛向南海後，英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）同日宣布，會在2020年部署伊麗莎白女王號航母（HMS Queen Elizabeth），屆時航母攻擊群和F-35B艦載機聯隊，與美國海軍一起在南海巡弋。對此，《衛報》專欄作家詹金斯（Jenkins）表示，威廉森腦袋似乎嚴重「脫離現實」。

威廉森日前表示，脫歐後，將通過派遣新航空母艦伊莉莎白號和艦載的F-35B戰機（F-35B Lightning II），前往南海執行任務，來重申英國在國際法的地位，「重要的是，英美兩國的F-35機群將一起納入巡弋，強化我軍軍事實力和殺傷力，並深化兩國仍為最緊密夥伴的事實。」

威廉森提到，此舉也為皇家陸戰隊（Royal Marine）爭取兩艘新型軍艦的採購經費，以此強化本國海軍實力。

▲ 詹金斯文章內容。（圖／翻攝自衛報）

但《衛報（The Guardian）》專欄作家詹金斯（Simon Jenkins）指出，這個國防大臣在大放厥詞的時候，腦袋似乎嚴重「脫離現實」。他表示，現在國防部正面臨70億英鎊（約新台幣2813億）的資金缺口，詹金斯還想在太平洋地區和加勒比海（Caribbean）設立兩個軍事基地，這恐需要耗費數十億的國防經費；如今已多次被國會批評預算黑洞過大，是要從哪裡生出經費來新建基地。

詹金斯提到，伊莉莎白號航空母艦雖已服役，但直到2021年以前，都無法進行遠距離的巡航任務，而且一艘巨大的軍艦停在中國南海，根本就是不會動的耙子（ sitting target）；中國可以在一小時內擊沉它，「這類言論一定會被中國恥笑！」

詹金斯認為，脫歐對英國的外交或國防政策沒有任何幫助；威廉森現在的任務就只有一個，就是收拾好前首相卡麥隆（David Cameron）與布萊爾（Tony Blair）留下的爛攤子，拯救他手上那混亂的預算。

此外，詹金斯指出，威廉森應拿出膽識，取消無用的三叉戢飛彈計畫（Trident missiles）、防禦水平低的潛艇研發，並擱置航空母艦和取消巡訪艦計畫，這些都只是為了炫耀。

詹金斯還說，威廉森計劃要保衛、巡查「太平洋地區和加勒比海地區」，但這個任務不是已經由美國執行數十年了，「放過那些地方的民眾吧？」

詹金斯最後表示，如果歷史可以教會我們什麼，那就是浮華的軍事採購僅會讓大臣擬定計劃時，變得魯莽、不計後果，到最後只會「悔青了腸子」。

▲F-35戰機。（圖／翻攝自LOCKHEEDMARTIN網站）

據英國《電訊報》（The Telegraph）報導，公共帳目委員會（Public Accounts Committee）1日公佈一份最新報告，國防部稱要讓海、空軍大規模升級，但如今正面臨著70億英鎊的巨大資金缺口，而且在未來10年內，這個「黑洞」將有翻倍的可能。

英國早前計劃在未來10年間，陸續取得138架各型F-35戰機，作為新一代戰力更新之用。目前，國防部已和製造商Lockheed Martin簽署，首批48架次、總價約91億英鎊的合約，預計能在2025年全數交付。據悉，合約還包含後勤、維護和人員訓練等項目。

▲航母「伊麗莎白女王」號。（圖／路透社）

公開資料顯示，伊麗莎白女王級航母的首艦「伊麗莎白女王」號於長280公尺，寬39公尺，最高航速為25節（時速46公里），滿載排水量則有6.5萬噸，這也創下了英國海軍航母噸位的最高紀錄。據信，它最大的特色是英國人因為預算的關係，聰明的放棄許多較貴的技術，包括彈射器、核動力等。

伊麗莎白女王號裝備 3座方陣近迫武器系統、4座30公釐口徑機、多挺M134迷你砲機槍和FN MAG通用機槍來對抗不對稱威脅；計劃的艦載機聯隊多達40架飛機。