阿帕契直升機「蓋罩訓練」　發揮強大夜間宰制能力

軍聞社／記者周昇煒桃園電

AH-64E攻擊直升機不只偵蒐能力強、火力大，夜間的戰鬥能力更是它能主宰戰場，被稱作「史上最強攻擊直升機」的原因，但要發揮它強大的夜間宰制能力，所有飛行員都要先接受夜航前的地獄考驗「BAG（蓋罩訓練）」。

BAG（蓋罩訓練）是AH-64E攻擊直升機夜航前的期末鑑測，也是每位受訓飛行員的噩夢；顧名思義，BAG就是袋子，飛行員就像是被裝在一個伸手不見五指的漆黑袋子裡，只能依靠儀表及戰術頭盔的資訊來操控直升機，受訓學員除了要熟悉複雜的操控系統，更要對直升機的大小、長度、高度及各項資訊有3D立體空間的判讀能力。

除了對直升機的熟悉度，更讓學員吃不消的是前座教官的考核壓力；進行蓋罩訓練時，學員坐後座，前座是教官，就像是駕訓班一樣，教官只要發現任何危險或學員操作不當，「關切」的聲音就立即傳來，如果情況危急或學員表現不佳，前座的教官也會立即接手，確保飛安，但這也表示受訓學員程度未達標準，要再次接受地獄考驗。

蓋罩訓練是AH-64E攻擊直升機專有的夜航考驗課目，後座不透光罩布是原廠專門設計，也是國內各型航空器唯一能在白天進行夜航考驗的機種；透過學科、模擬機及蓋罩訓練循序漸進的訓練，按部就班的提升飛行員夜航能力，更能有效發揚AH-64E攻擊直升機的強大戰力。



