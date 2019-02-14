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「雪鷹601」完成東南極冰蓋關鍵區航空探測

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中國首架極地固定翼飛機「雪鷹601」成功降落南極內陸冰蓋最高點，海拔4000多公尺的南極昆侖站。（圖／翻攝自央視微博）

▲「雪鷹601」極地固定翼飛機。（圖／翻攝自央視微博，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸極地固定翼飛機「雪鷹601」在第35次南極科學考察期間，順利完成東南極內陸分冰嶺、阿梅里冰架（Amery Ice Shelf）南緣等重要航線探測任務。上述成果標誌著大陸科研人員具備獨立從事南極航空科考能力。除此之外，相關國內、國際合作也正積極推進。

根據陸媒報導，雪鷹601本次科考在南極冰脊B（介於大陸昆侖站和俄羅斯東方站之間，位於東南極內陸分冰嶺區域）、伊麗莎白公主地（Princess Elizabeth Land）、阿梅里冰架南緣等區域，展開大範圍的航空冰雷達、航空重力和磁力觀測。該飛機還執行了中山站至泰山站和昆侖站的年度常規後勤保障飛行，並為這兩座考察站運輸補給物資。

中國首架極地固定翼飛機「雪鷹601」成功降落南極內陸冰蓋最高點，海拔4000多公尺的南極昆侖站。（圖／翻攝自央視微博）

中國極地研究中心副主任孫波表示，雪鷹601完成探測任務「有助揭示冰蓋演化與穩定性機制」，對於尋找地球上最古老冰芯以及解決東南極縫合帶走向和地質演化、冰架海底地形、阿梅里冰架動力過程和穩定性等科學問題「有重要的科學價值」。

第35次南極科考隊固定翼飛機隊書記崔祥斌指出，今年是雪鷹601航空科學考察最艱難的一年，任務設定上「創造單次飛行時間和任務難度最大的歷史」，兩次冰脊B的飛行和兩次阿梅里冰架南緣的飛行「在國際上也堪稱同類科考飛行的極限」。

崔祥斌透露，雪鷹601至少需要6人才能完成地面和空中作業，通常配置2人負責機上的數據採集，2人在地面負責地面基站數據採集和數據質量控制，另有2人作為輪換，不過今年的人員配置「實際上只有3人」；南極科考隊為此培訓了固定翼飛機隊的後勤保障人員，用於協助展開機上和地面工作。

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關鍵字：雪鷹601,極地固定翼飛機,南極,第35次南極科考隊,阿梅里冰架,南極冰脊B,伊麗莎白公主地,大陸軍武,軍武

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