7年級經典電玩！大富翁裡最奸詐的角色...「帶著嬰兒面具的她」引眾怒

▲電玩遊戲《大富翁》是7年級生的童年回憶。（圖／翻攝自維基百科）

網搜小組／綜合報導

電玩遊戲「大富翁」是不少7年級生的童年回憶，遊戲中有許多經典角色的形象和台詞也深植人心。一名網友過年時放假在家，玩了幾場「大富翁」打發時間，玩一玩突然有些感想，覺得有些角色的AI設定很奸詐，就在PTT的八卦版上發起討論，沒想到網友們一致認為角色中最奸詐的就是「金貝貝」。

▲電玩遊戲《大富翁》是7年級生的童年回憶。（圖／翻攝自維基百科）

該名網友在八卦版上貼文，他表示過年在玩經典遊戲「大富翁」時，發現自己一個人玩雖然破關不難，但一個人挑戰3個AI角色，卻發現其中幾個特別奸詐，「當時玩下來覺得阿土伯，金貝貝，這兩個運氣跟用道具的賊力指數真是高到爆表，這只是個人遇到的情況，不知道大家情況如何？」

▲電玩大富翁的「金貝貝」被網友認為是裡面最奸詐的角色。（圖／翻攝自大宇大富翁wiki）

沒想到文章一出，竟引出一堆對「金貝貝」不滿的網友，大家都認為她是在帶著嬰兒面具的奸詐角色，「金貝貝，各種拆房飛彈」、「金貝貝根本內建控制骰子，不大面積買地幾乎扣不到他」、「第一次玩被金貝貝整的很慘，還好有其他角色幫忙當分母吸收仇恨」、「金貝貝ai被設定成大老奸」。

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