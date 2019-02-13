男童走失派出所哭鬧　淡水警變出遙控直升機讓他止住淚水

▲在員警照料下男童止住淚水，父親聞訊趕來派出所將兒子領回。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

「警察叔叔你看，直昇機飛的好高哦！」男童天真地邊玩邊喊，誰知道前一秒的他還嚎啕大哭著要找爸爸、媽媽。本月9日下午5時許，民眾帶著一名與家人走散的小男童到淡水警分局中正路派出所，男童進到派出所時還哭喊著要找爸媽，員警靈機一動，將日前在娃娃機臺夾獲的遙控直升機拿出來吸引他，男童看到遙控直升機時眼睛頓時一亮、破涕而笑，員警也順利替男童找到家人。

中正路派出所警員陳國平表示，當日有一名6歲大的全姓男童獨自一人在河岸「星巴克」咖啡廳前哭泣，疑似是跟家人走散，熱心民眾將他帶到派出所請警方協尋，當時男童啜泣不止，他便拿出遙控直升機來安撫孩子的情緒，果然立即奏效，在一邊陪他玩時一邊問姓名及爸媽的資料，並通報線上警網加強協尋，半小時過後男童爸爸打110報案，得知孩子在派出所，趕緊跑來認領。

37歲的全姓男童父親表示，想說趁寒假結束前帶孩子來淡水玩，怎知道與孩子被遊客衝散，他當時心急如焚的跟媽媽在河岸尋找孩子的下落，最後打電話報案希望警方幫忙，才知道孩子早已被安置在派出所，看到孩子開心的在派出所玩著遙控直升機，心中的大石頭才放了下來。

淡水分局呼籲家長注意兒童安全，切勿因一時疏忽而造成終身遺憾，同時提醒家長帶孩童外出時，別讓孩童離開視線，更不要被四周吸引而忘了孩子的存在，帶兒童購物、逛街，最好身邊有其他大人陪同，以便隨時注意其活動及狀況。

▼中正路派出所警員陳國平。（圖／記者陳豐德翻攝）



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