孩童牙膏擠太多…牙齒易長出「斑點+條狀紋路」！研究：父母要教刷牙

▲孩童刷牙，也要注意牙膏的用量。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

記者楊絡懸／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）研究發現，超過40%的3至6歲幼兒使用過量的牙膏，例如擠出一條牙膏放滿在牙刷頭上，雖然用氟化物可以防止蛀牙發生的機率，然而在牙齒發育的過程中若攝取過多的氟化物，將會造成牙齒增加生成斑點或條狀紋路的風險。

CDC調查了5157名3至15歲兒童的父母與監護人，發現將近40%的3至6歲兒童刷牙時，使用了過多的牙膏，每次牙膏的用量都是牙刷頭的長度，或至少是牙刷頭一半的用量。

衛生專家建議，所有成人及2歲以上孩童都應該使用要用含氟漱口水與牙膏刷牙2次，然而，3至6歲年齡層的孩童須注意牙膏應使用豌豆大小的用量；3歲以下幼兒僅需要米粒大小的少量牙膏。

芝加哥兒童牙科醫師海斯（Mary Hayes）表示，氟化物的好處很多，但必須謹慎使用；小孩自行刷牙時可以幫助獨立，然而兒童牙膏帶有甜味，父母應適時監督小孩刷牙與牙膏用量，「你不會希望他們把牙膏當食物吃，因此父母都要教育孩童如何刷牙。」

氟化物能幫助防止蛀牙、降低蛀牙率，但在牙齒發育的階段，如果使用太多的氟化物，將會導致牙齒出現條紋或斑點，即是「氟斑牙」（Dental fluorosis），這是牙齒在發育時使用過多高濃度氟化物的牙科疾病之一。

研究顯示，過去30年來「氟斑牙」病例不斷增加，每5個青少年就有2人受到影響，比例高達五分之二。不過，該報告也指出，調查過程中沒有具體詢問孩童使用了何種牙膏，也沒有長期追蹤孩童使用牙膏用量導致牙齒斑紋，且也不是所有的兒童牙膏都具有氟化物。

▲把牙膏擠滿在牙刷頭上，其實會造成過量。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）