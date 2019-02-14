超好店長幫「路癡女工讀生」買便當飲料　聽對方回話氣炸：年後辭掉她

▲店長說，問女工讀生要不要吃便當，「她又問有什麼」？（圖／示意照／記者賴文萱攝）

網搜小組／綜合報導

「O你O的，我的工讀生真的是越來越大膽了…」一名女店長人超好，都會順便幫女工讀生買便當和飲料，但對方的言行讓她生氣，「下次我再幫妳買東西，拎北婊仔！」但她後來決定過年後要把對方炒魷魚。

店長13日在「爆怨公社」臉書社團說，她身為一個店長已經很和藹，上晚班時都會買飲料或便當晚餐，總覺得不好意思只買自己的，所以會問工讀生要不要吃喝，「每次問她要不要喝飲料，她都會問說有什麼？O，不會上網查嗎？50嵐、清心、茶湯會網路菜單一大堆，問你妹啦。」

店長表示，工讀生還每次都選很久，「不就珍奶、多多綠、紅茶、綠茶嗎？O，我還要在那邊等妳選完，隊伍排了又排，我的都已經拿到了，O你老師勒！」

▼原PO幫工讀生買飲料，但對方每次都選很久。（圖／示意照）

「今天問她要不要吃便當，她又問有什麼？」店長指出，「我說雞腿、焢肉、排骨、魚最基本的啊，她說那雞腿好了 。剛剛拿便當時，看到我的是雞排 ，她說『吼，妳怎麼沒跟我說有雞排？』」

「O，就掛電話才看到的啊」，原PO怒氣沖沖寫道，「OO老師勒，妳自己想吃什麼不會問嗎？他O我幫妳買東西已經很好了，還在那邊機機歪歪，下次我再幫妳買東西，拎北婊仔。O的，怒吃便當，O再O歪把妳開除。」

有網友說「妳可以丟給她去買啊」；原PO回「我自己去買比較快勒，因為她路痴」。有人問「飲料跟便當的錢是誰出的啊」？原PO回「當然跟她拿錢啊」。有人表示「老闆，缺員工嗎」；原PO回「缺，但我不是老闆」。也有人直言「現在工讀都嘛很好命....家裡養出來的啦，下次不要管她了」；原PO回「她真的是家裡養出來的欸，所以年後要辭掉她了。」