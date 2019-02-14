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最強小三爭寵！情人節嗆「他會送我什麼呢」　正宮白眼…網笑噴：認命吧

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偷情,查手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲和「最強小三」爭寵，正宮們只有掩面痛哭的分啊QQ（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

今天是2月14日西洋情人節，許多人從昨天就很期待另一半會準備什麼浪漫驚喜。一位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，只見老公的小三不僅問她「明天情人節嗎？」還囂張直呼「不知道他明天會送我什麼？」讓原PO心中直翻白眼「不是應該送我嗎？」貼文讓其他人笑翻「妳是丫鬟」、「妳是老婆，她才是情人」。

一名女網友13日晚間貼出她和「地表最強小三」的對話：

女兒：媽媽～明天情人節嗎？
原PO：對啊！
女兒：不知道爸爸明天會送我什麼？
原PO：不是應該送我嗎？（翻白眼）

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▲▼ 父女,父親,女兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女兒是爸爸們今世的小情人。（示意圖／pixabay）

原來爭寵的不是別的女人，正是所有老婆們的共同情敵－－「女兒」。貼文讓其他人紛紛直呼「前世情人不是當假的！呵～」、「前世情人vs今世情人」、「前世情人完勝」、「前世、今生的糾結」、「妳就認命吧」、「好威的小三，當面嗆妳，還不能怎樣」、「史上最強小三，為她賣命、被她氣、讓出老公，應該的」、「不只是前世情人，這世也是小情人」。

還有人留言教正宮們回擊「告訴她，那是前世的事了」、「回她：疑？妳的不是上輩子收完了」、「送什麼？早上送妳出門啦！想跟我搶禮物？下輩子吧」、「送妳去學校、送妳去安親班」、「爸爸只能送妳去上學」。也有男網友笑說「都錯了，2/14女生送男生，妳們都要送爸爸禮物」。

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關鍵字：情人節,女兒,小三,老婆,正宮,大老婆,爆怨公社

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