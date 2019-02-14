與女友分手FB鬧自殺　父急報案！男見警用頭撞牆

▲25歲許姓男子疑因感情因素意圖尋短，台南市警歸仁分局積極尋人，在歸仁區一處農地發現許男，許男見警情緒激動以頭撞牆，警方馬上保護管束，報救護車送醫幸無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

25歲許姓男子疑因感情因素意圖尋短，台南市警歸仁分局接獲許父報案積極尋人，在歸仁區中正北路一段一處農地發現許男，許見警情緒激動以頭撞牆，警方馬上保護管束，報救護車送醫幸無大礙，許父對警方積極救人十分感激。

警方於13日上午8時許接獲許父報案，其子因感情問題，自台南西港區家中離家後失聯，可能至歸仁區女友住處談判，因前些時日在FB社群軟體中有提及自殺情事，恐生意外，即向警方報案。

歸仁分局長梁仁輝獲報後立即啟動「平安歸」小組，並即時調取行動電話基地臺位置及調閱女友住處周邊監視器，發現可能位置在歸仁區文化街及大德路一帶，雖查尋時許男女友曾接獲許男致電表示已搭計程車離開，惟調閱監視器並無計程車進出情形，研判係許男調虎離山之計，歸仁警分局員警仍以基地台位置周遭劃分區域搜尋。

下午2時許歸仁派出所副所長許明郎於歸仁區中正北路一段395巷內農地發現許男，許看到警方到場，情緒激動並以頭撞牆，副所長許明郎立即召喚同在附近區塊搜尋警員卓俊翰一同將許男管束保護，通報消防局到場將許男送醫，經初步檢視除手腕有幾道猶豫傷外並無大礙，員警通知許父至醫院照料並辦理撤尋，許父對歸仁分局積極協尋搶救自殺兒子十分感謝。

歸仁分局長梁仁輝表示，人生總有許多關卡須要克服，在面對挫折及失望時，如果周邊家人朋友多所關懷就可避免憾事發生。本案有賴家人發現異常立即報案請求協助，歸仁警分局同仁即時利用科技定位將範圍縮小並實施分區搜尋，不放棄所有可能，讓家人平安團聚。

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