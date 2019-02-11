防止社群負面影響　Instagram將封殺自殘、自殺等敏感內容

▲社群軟體Instagram。（圖／取自免費圖庫pixabay）

科技中心／綜合報導

社群軟體近年來已經深入你我的生活，能帶來的影響力也相當大，其中Instagram近日就宣布將針對「敏感圖片」的防範機制進行更新，未來自殘、血腥等內容將不會被允許出現在Instagram平台上。

據外媒《Slash Gear》報導，Instagram在2017年時曾被指控促成一名年僅14 歲的英國少女Molly Russell自殺，因為Molly Russell的父親在其女兒的Instagram帳號發現，她生前曾大量瀏覽有關自殘、教唆自殺等敏感內容，他因此推測Instagram某種程度上促成了其女兒的自殺。

遭到這樣的指控後，Instagram開始對於自殘、血腥等敏感內容進行控管，用戶可以自行選擇是否要觀看這類敏感內容，但成效相當不佳。因此現在Instagram打算要讓這類敏感內容消失在該平台上，未來這類內容的目的不論是要宣揚、尋求關注或幫助，都將會被Instagram封殺。

目前在Instagram搜尋相關敏感關鍵字仍能搜尋到相關內容，Instagram負責人Adam Mosseri對此表示，要完全將相關內容撤出該平台需要花上一點時間，「這需要時間，我們有責任做到這一點。」

▼搜尋敏感內容會跳出相關警語。（圖／翻攝Instagram）

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