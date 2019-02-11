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退休礦工「見天黑就想自殺」　日寫300cc墨水讓他成素人書法家

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▲退休礦工「見天黑就想自殺」　日寫300cc墨水讓他成素人書法家。（圖／記者陳凱力攝）

▲75歲的羅榮田在書法世界中找到出路，身後三幅則為羅榮田的墨寶。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名老礦工在42歲轉行做模板，60歲因大環境不得已收攤閒賦在家，卻因此得了「看到天黑就心情不好」的憂鬱症，甚至拿根繩子一了百了，某次老礦工看見書法家揮毫，黑色的字體敞仰於白色紙上，讓他看見這單存的黑與白突然有了種豁然開朗的感覺，從此栽入書法世界。

75歲的羅榮田是1名老礦工，才小學畢業，身為長子的他為了幫家裡分憂解勞，15歲就跟著老父進入礦坑工作，在地底下挖媒礦工作長達25年，終日不見天光，直到42歲後礦坑封閉，轉業做板模工養家生活，在他60歲卻因為大環境景氣不佳，被迫在家休息。

▲退休礦工「見天黑就想自殺」　日寫300cc墨水讓他成素人書法家。（圖／記者陳凱力攝）

▲羅榮田說，退休後竟得到憂鬱症，看到天黑就心慌，總是不自主想綁繩子上吊自殺。（圖／記者陳凱力攝）

只是閒不下來的羅榮田在家賦閒，竟然得到憂鬱症，看到天黑就心怕怕，眼見屋簷就會不自主，想綁繩子上吊自殺，經常去看醫生吃抗憂鬱症的藥物，讓他自已關在家裡自閉。

有一次他到醫院找精神科醫師看病，發現到1個書法家拿筆揮毫，黑字躍於白紙上，讓他覺得相當有氣勢，而他也自信可以寫好書法，因此自已買許多名家字帖開始臨摩，從中摸索各書法大家的寫法，同時四處參觀書法展學習，甚至每天早三點就起床練字，天天寫完一杯300cc的墨水，報紙寫了數十萬張，足足寫了十年之久，才精通各種書寫體。

▲退休礦工「見天黑就想自殺」　日寫300cc墨水讓他成素人書法家。（圖／記者陳凱力攝）

▲羅榮田說，一開始學書法，自已先從名家字帖開始臨摩，甚至每天早三點就起床練字，天天寫完一杯300cc的墨水，報紙寫了數十萬張，足足寫了十年之久，才精通各種書寫體。（圖／記者陳凱力攝）

為了試膽，他只在縣府或中油寫春聯送人，有許多民眾見到他的書法，直誇他書法寫得漂亮有氣魄，鼓勵他參加書法展及比賽，羅榮田也多次在比賽中得獎，拿到全國書法長春組第三名、2010年中華民國書法協會第30屆全國書法賽長青組優等獎、2001-2017年20餘場全國書法聯展，完全是素人書法家。

羅榮田不僅書法寫得好，在憂鬱症期間也做陶藝，在家拉胚，還利用自已書法專長，在壺上刻上自已的書法字體，還被藝術展公司邀請去開個人展，讓他覺得人生真的70才開始，天天快樂寫書法作陶藝。

▲退休礦工「見天黑就想自殺」　日寫300cc墨水讓他成素人書法家。（圖／記者陳凱力攝）

▲羅榮田說，某次看見書法家在揮毫，黑色的字體敞仰於白色紙上，讓他看見這單存的黑與白突然有了種豁然開朗的感覺，從此他也栽入這書法世界。（圖／記者陳凱力攝，下同）

▲退休礦工「見天黑就想自殺」　日寫300cc墨水讓他成素人書法家。（圖／記者陳凱力攝）

▲退休礦工「見天黑就想自殺」　日寫300cc墨水讓他成素人書法家。（圖／記者陳凱力攝）

▲羅榮田不僅書法寫得好，在憂鬱症期間也做陶藝，在家拉胚，還利用自已書法專長，在壺上刻上自已的書法字體。（圖／記者陳凱力攝，下同）

▲退休礦工「見天黑就想自殺」　日寫300cc墨水讓他成素人書法家。（圖／記者陳凱力攝）

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關鍵字：憂鬱症,退休,書法,自殺

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