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國民黨立委提名開跑！吳敦義下放「朱系」不分區挑戰艱困選區

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▲▼朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者周書羽、屠惠剛攝）

▲朱立倫、吳敦義。（合成圖／資料照）

記者徐政璿／台北報導

為了備戰2020總統暨立委大選，國民黨中常會13日下午通過中央提名協調小組名單，確定2月下旬率先啟動提名作業。據透露，國民黨主席吳敦義對於是否參選總統雖然仍未鬆口，但周圍仍有支持者勸進，手上握有立委提名權的他，也被視為是在爭取黨內支持時的籌碼，在決定先啟動2020立委提名作業後，前新北市長朱立倫於黨主席任內的提名不分區立委們，國民黨目前傾向讓這些人直接去選、「去挑戰艱困選區」。

國民黨在2018九合一選舉狂勝後，藍軍士氣大振，外界也關注2020立委選情是否能取得過半優勢。根據國民黨的規劃，中央提名協調小組名單最快2月下旬會先確定各立委選區的提名時程，一些單純選區可能在3月下旬就會先行公告，如果只有現任立委登記，不必採取初選，登記後即可直接報請中常會通過提名。

據了解，對於此次2020立委的提名，吳敦義和朱立倫兩陣營早已暗潮洶湧，有黨內人士甚至以總統初選的樁腳前哨戰來形容，對於朱立倫在黨主席任內的提名不分區恐會被「請」去挑戰艱困選區，這些立委們也早就準備好退路，鎖定各自有優勢的區域參選。

內情人士表示，在2018縣市長選戰布局時，吳敦義就要求朱立倫提名的不分區「政治組」立委前進艱困選區挑戰縣市首長選舉，但包括立委吳志揚、黃昭順及柯志恩等人都拒戰，此舉不但讓黨內人士議論紛紛，當時甚至還湧現「逼宮」要求不分區立委請辭負責的聲浪。

由於最早表態參選2020總統的朱立倫目前已暫時選定安和路二段「國家大樓」8樓的作為辦公室，農曆年前還邀請他在黨主席任內提名的不分區立委，包括曾銘宗、林奕華、王育敏、陳宜民、童惠珍、柯志恩、許毓仁等人，到辦公室吃便當。在國民黨確定立委作業提前進行後，被視為朱系的立委，他們的下一步也開始引起關注。

▲▼曾銘宗、林奕華、王育敏、陳宜民、柯志恩、許毓仁。（合成圖／ETtoday資料照）

▲曾銘宗、林奕華、王育敏、陳宜民、柯志恩、許毓仁。（合成圖／ETtoday資料照）

據了解，朱立倫在餐敘中勸進王育敏，認為她可以參選汐止區立委，但王育敏的意願不高，目前評估不參選。至於其他不分區立委中，吳志揚已決定將跳出來參選桃園中壢區的立委，陳宜民前進高雄鳳山區，林奕華參選台北大安區，柯志恩目前評估參選新北板橋區，許毓仁則有意挑戰中正萬華區，而財經背景和經歷豐富的曾銘宗，傾向等待國民黨重返執政後到內閣團隊幫忙。

國民黨人士透露，九合一地方選舉後，國民黨情勢看好，但功勞卻不在吳敦義身上，讓吳感到相當不服氣，不分區立委受到黨的栽培，本來就應該挑戰艱困選區，並不是特別針對朱立倫，目前行政權立法權仍處於弱勢情況下，不論是現任或是被提名的立委，都該跳脫舒適圈。

不願具名的國民黨立委則認為，民進黨不論培養不分區或是區域立委，由中生代接班的態勢已經形成，反觀國民黨，世代交替的落差仍存在，不論是不分區還是區域，或是「朱系」還是「吳系」立委，讓後起之秀趕快接棒才是目前的重點。

▼國民黨盼2020取得國會過半優勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委杯葛議事，要求行政院長賴清德掃除張天欽,江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：吳敦義,朱立倫,2020,立委

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