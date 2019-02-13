「好小子」左孝虎開酒吧卻被控詐欺　裝潢糾紛獲不起訴

▲左孝虎與人合開的酒吧歇業後，被控積欠裝潢尾款涉嫌詐欺，台北地檢署給予不起訴處分。（圖／翻攝自左孝虎臉書）

記者楊佩琪／台北報導

電影《好小子》中的「小虎」左孝虎，曾與本土劇男星林佑星合開酒吧，歇業後，與左孝虎有20年交情的老友「小捷」提告，指控左孝虎積欠裝潢費用尾款，以酒吧股權抵付的承諾也跳票，涉嫌詐欺。台北地檢署偵查終結，認為此案為民事糾紛案，給予不起訴處分。

因演出經典武打電影《好小子》爆紅的左孝虎，卸下童星光環後成了導演，並與本土劇男星林佑星在台北市八德路合開酒吧。只是做生意不容易，酒吧經營約半年後便告歇業。

2018年6月，左孝虎找上與他交情20多年的好友，也是知名裝潢公司「品屋家飾家具設計工程」負責人的「小捷」，針對酒吧裝潢工程進行評估、執行，預算超過百萬。因左孝虎表示僅出得起80萬元，剩下的錢將以酒吧的股權充抵，小捷答應，並於同年7月，簽下合約。

小捷控訴，裝潢期間，左孝虎不斷更改設計，他都配合，2018年8月工程收尾，對帳時，左孝虎以工程有瑕疵又延宕等為理由，拒不付款，雙方進行協商。但因協商破局，小捷決定對左孝虎提起刑事詐欺及民事告訴。

對此左孝虎曾出面回應，否認並未欠款，80萬元款項已經付了72萬多元，因發現工程被偷工減料、未按圖施工，也未如期完工，導致他得找第二工程行來裝潢，因此答應讓小捷「入半股」，改成30萬元為上限，不能東西沒做好卻要他給錢「她該賠的要賠，我該付的也會付。」

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