影／發動機師界首場「溫柔革命」　李信燕、陳蓓蓓成女戰神

生活中心／台北報導

華航機師發動台灣民航史上首次罷工，女機師李信燕、陳蓓蓓帶領以男性為首的機師工會，號稱機師界的「溫柔革命」。2人飛行資歷完整，李信燕是桃園機師工會理事長，擔任長榮機師前是遠航地勤；陳蓓蓓則是工會的常務理事，考上機師前當過3年空服員，在這次罷工行動中讓大家印象深刻。

長達6天的罷工行動中，李信燕因為是長榮機師，身分被外界質疑。李信燕坦言，「那個可不可以辭職啊，可不可以不要做啦，但是我次跟她（母親）說，現在這個時間點，現在這樣的狀態，我不能背棄我的會員還有我的幹部，我覺得我應該還是要持續地做下去。」

▲華航機師罷工勞資第三次座談會議，工會常務理事陳蓓蓓、理事長李信燕商討對策。（圖／記者林敬旻攝）

▲李信燕原本當了6年的遠航地勤。（圖／記者徐斌慎攝）

李信燕承受來自家人的壓力，但她不願中途離開，最後仍獲得母親諒解，也成為支持她撐下去的最後一股力量。她在擔任機師之前當了6年的遠航地勤，2007年考上長榮培訓員，現在是A321機隊機師，2016年時遇到梅姬颱風來襲，長榮堅持起飛，她才會跳出來捍衛勞動權益。

也是在梅姬颱風後，大家才漸漸重視起飛安議題，也因此成立機師工會長榮分會。談到當初想當機師的初衷，李信燕表示，在擔任地勤的6年期間，有機會坐在駕駛艙裡面跟飛行員一起上天飛行，也是因為這樣子，那後來就想說，或許某一天換自己來駕駛飛機看看。

▲陳蓓蓓被譽為勞權女戰神。（圖／記者屠惠剛攝）

罷工事件爆發後，另一位陳蓓蓓也經常出現在鏡頭前面，觀眾對她清晰的邏輯與沉穩的口條印象深刻。據了解，陳蓓蓓是華航資深員工，擔任過3年空服員，2003年考上機師就接下重責大任，執行兩岸第一次春節包機任務，這次罷工行動出戰也讓她被譽為勞權女戰神。

▲華航機師罷工，，工會代表陳蓓蓓、理事長李信燕成為焦點。（圖／記者林敬旻攝）

▲機師工會理事長李信燕。（圖／記者林敬旻攝）