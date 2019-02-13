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華航罷工案撤換何煖軒？　陳其邁：現在處理罷工雙方歧見

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▲▼行政院副院長陳其邁。（圖／記者陶本和攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

華航機師工會罷工事件持續延燒，行政院副院長陳其邁13日出席中常會前，被問及是否處理華航董事長何煖軒的人事時表示，現在處理華航罷工雙方的歧見，人事問題是現階段不處理跟討論的問題。

有關華航機師罷工事件，有媒體報導指出，綠營內部曾建議換掉華航董事長何煖軒，但黨內交通部長林佳龍、行政院副院長陳其邁及桃園市長鄭文燦力挺，連總統府祕書長陳菊也是他的靠山，因此即使罷工掀起社會輿論，讓他至今仍穩坐華航董座位置。

對於董座人事的議題，陳其邁表示，目前關心華航現在談判的進度，希望勞資雙方可以儘速達到社會大眾可以接受的結果；在時程方面，他認為，在經過冗長協商，第一條疲勞班機的航班，已經有雙方可以接受的結果，對於結果也都是正面看待。

陳其邁提醒華航公司、工會，可以在飛航安全、旅客權益是國人的期待，希望協商可以儘速有一個妥適的結果，希望各方可以在這個前提之下多做考量。

對於該事件在過年前就已經有關注，但是否有預想到會衍生成今日處境？陳其邁表示，雙方在去年就開始談，過程是有一些波折，但雙方出發點，雙方的誠意也非常重要，希望華航可以在這次協商能夠有更多積極的回應。

陳其邁表示，對於公司利益、營運、飛航安全、旅客權益可以多做考量，可以跟機師工會達成協議，這件事情風波，希望華航可以積極回應；而勞資爭議是雙方共同來協商，而交通部作為主管機關，應該要介入積極協調。

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關鍵字：陳其邁,行政院,華航

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