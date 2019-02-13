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「罷工才能促成勞動條件的改變」　教團力挺機師工會罷工行動

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▲▼華航機師罷工，勞資第三次座談會議，工會常務理事陳蓓蓓針對口誤致歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師罷工，勞資雙方13日凌晨1點開始進行第3次協商。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

華航機師罷工愈鬧愈大，針對機師工會指出的「改善疲勞航班」等訴求，各界也出現了不同聲浪。台灣高等教育產業工會13日不僅聲援機師工會，更發聲明指出，交通事業的勞動者一旦過勞，將影響勞工、所有乘客的安全，因此完全認同罷工訴求，另外，工會已在去年8月取得罷工權，但在這段期間資方毫無改善意願，彰顯了「勞工採取罷工手段，才有可能真正促成勞動條件的改變」

高教工會指出，機師工會罷工的核心訴求在於「改善疲勞航班、增派人力」，此訴求對所有國人而言都具有正面的意義，作為搭乘公共運輸的一般乘客，完全可以理解交通事業的勞動者一旦因為人力不足導致過勞，不僅將影響勞工自身的健康，更關乎所有乘客的身命安全；此點對於航空運輸事業更是如此，其疲勞駕駛所導致的傷害實在難以想像，因此，「我們完全認同改善疲勞航班的罷工訴求」。

▲▼華航機師罷工,勞資第三次座談會議,華航總經理謝世謙略顯疲態。（圖／記者季相儒攝）

▲勞資雙方第三次會談經過11小時，決議14日早上10點繼續。（圖／記者季相儒攝）

高教工會說明，在華航勞資雙方歷經三次協商之後，他們認為，若不是透過機師罷工行動，揭露其長期過度疲累的執勤狀態，外界幾乎難以看見原來華航的飛安尚有改善的空間，雖然目前其它項目的協商尚未結束，光就此點而言，我們要感謝機師為個人與公眾共同的飛安所做的努力，以及爭取到部分的成果，而站在飛行安全不能打折的立場，「我們也願意支持機師工會未來持續為所有乘客爭取最佳的飛安條件」。

高教工會表示，第二點，從目前所獲得的飛安改善成果來分析，可以看到，機師工會要求改善疲勞航班的訴求，並透過投票取得罷工權已是去年8月7日的事了，換言之，在過去半年的時間裡，華航資方並沒有改善飛安的意願，直至罷工開始，才不得不接受工會的部分訴求，這過程其實很清楚的彰顯了勞工採取罷工手段，才有可能真正促成勞動條件的改變。

▲▼華航機師罷工，勞資第三次座談會議，工會理事長李信燕。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師罷工，勞資第三次座談會議。（圖／記者林敬旻攝）

「台灣是一個勞資關係極為不對等的社會」高教工會說，機師工會組織率長期低落，一般受雇者在遭受不平等對待時，大多只能忍氣吞聲或私下抱怨，而受雇者一旦採取了罷工行動，便立即冒著毫無收入以及秋後算帳的風險，若非透過罷工才能改善勞動條件與不平等的勞資關係，勞工一般而言並不會採取此策略，而此次華航機師透過罷工，與資方平等談判，正努力於改善自身勞動條件與不平等的勞資關係，甚至也已經提高了部分的飛安水準，亦彰顯了罷工帶動整體社會進步的力量—這在許多國家都已經是公認的歷史經驗，「我們要呼籲社會各界不必敵視罷工，媒體亦無需污名化參與者，反而應該正面看待」。

高教工會說，基於上述兩點，認為此次機師罷工，不僅是替公眾爭取較佳的飛安規範，亦能協助台灣社會深刻認識罷工所具有的進步意義，對於建立一個勞資平等關係的進步社會有極大的助益，「我們支持機師罷工，並期望社會能夠理性看待，切莫流於陰謀論與謾罵，並預祝機師工會能夠在協商中取得更好的成果」。

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關鍵字：華航,工會,罷工,飛航,機師

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