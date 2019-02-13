談華航機師罷工　學者提5點感想並點名換「他」當主席

▲華航機師罷工，13日勞資雙方進行第三次座談會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

華航機師罷工進入第6天，今（13）日凌晨1點起展開第3次勞資協議，針對交通部次長王國材指出「交通部並非勞資爭議的主管單位」，文化大學法律系教授邱駿彥批「交通部你這個豬隊友」，13日又以「華航機師罷工的中間感想」為題在臉書上發文，並提出5個感想。

對於華航機師罷工事件，邱駿彥指出「與其說感想，其實內心是一百個不敢想」。1、一直縈繞在腦海裡揮之不去的問題，華航資方究竟曾不曾把飛航安全放在眼裡。2、協商要慎選主持人。3、勞動部要督導桃園市勞動局好好查一下，華航究竟有沒有違反就業服務法第42條「為保障國民工作權，聘僱外國人工作，不得妨礙本國人之就業機會、勞動條件、國民經濟發展及社會安定」的規定。4、不論協商結果的條件為何，局外人無需評論。5、今天就算有結論，簽下了任何協議，這個協議是否具備團體協約的效力，首先要判斷勞資雙方本次協商是否以簽訂團體協約為前提的協商，如果勞資雙方有一方並沒有以簽訂團體協約為前提的意思表示，那即使今天協商後簽下任何協議，或任何名稱的契約，那都不會是團體協約。

▲邱駿彥認為，協商要慎選主持人。（圖／記者季相儒攝）

邱駿彥最後指出，協商一開始，機師工會就要確認協商結果是否要簽團體協約，這是非常正確也極為重要，但「很87的是主持人說他只是座談的平台，即使今天有結論，後續要由勞政機關處理，意思是今天的結論不會是團體協約的效力」。他認為，勞方應不管主席，直接與資方代表確認，是否有以簽訂團體協約為前提來做這次協商，如果資方也沒有簽訂團體協約的意圖，那勞方大可憤而離席。

邱駿彥更建議勞方應「要求換主席，請勞動部派第一政次劉士豪擔任主持人」。