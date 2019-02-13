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談華航機師罷工　學者提5點感想並點名換「他」當主席

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▲▼華航機師罷工，勞資第三次座談會議，工會常務理事陳蓓蓓。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師罷工，13日勞資雙方進行第三次座談會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

華航機師罷工進入第6天，今（13）日凌晨1點起展開第3次勞資協議，針對交通部次長王國材指出「交通部並非勞資爭議的主管單位」，文化大學法律系教授邱駿彥批「交通部你這個豬隊友」，13日又以「華航機師罷工的中間感想」為題在臉書上發文，並提出5個感想。

對於華航機師罷工事件，邱駿彥指出「與其說感想，其實內心是一百個不敢想」。1、一直縈繞在腦海裡揮之不去的問題，華航資方究竟曾不曾把飛航安全放在眼裡。2、協商要慎選主持人。3、勞動部要督導桃園市勞動局好好查一下，華航究竟有沒有違反就業服務法第42條「為保障國民工作權，聘僱外國人工作，不得妨礙本國人之就業機會、勞動條件、國民經濟發展及社會安定」的規定。4、不論協商結果的條件為何，局外人無需評論。5、今天就算有結論，簽下了任何協議，這個協議是否具備團體協約的效力，首先要判斷勞資雙方本次協商是否以簽訂團體協約為前提的協商，如果勞資雙方有一方並沒有以簽訂團體協約為前提的意思表示，那即使今天協商後簽下任何協議，或任何名稱的契約，那都不會是團體協約。

▲▼華航機師罷工,勞資第三次座談會議,華航資深協理陳淳德和機師工會常務理事陳蓓蓓以及交通部次長王國材討論。（圖／記者季相儒攝）

▲邱駿彥認為，協商要慎選主持人。（圖／記者季相儒攝）

邱駿彥最後指出，協商一開始，機師工會就要確認協商結果是否要簽團體協約，這是非常正確也極為重要，但「很87的是主持人說他只是座談的平台，即使今天有結論，後續要由勞政機關處理，意思是今天的結論不會是團體協約的效力」。他認為，勞方應不管主席，直接與資方代表確認，是否有以簽訂團體協約為前提來做這次協商，如果資方也沒有簽訂團體協約的意圖，那勞方大可憤而離席。

邱駿彥更建議勞方應「要求換主席，請勞動部派第一政次劉士豪擔任主持人」。

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關鍵字：華航,機師,罷工,主席

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