更新／機師罷工傳79人拿回檢定證復工　華航員工怒揭工會真正目的

▲機師工會理事長李信燕表示，沒有收到會員拿回檢定證的訊息。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

華航機師罷工風波延燒第6天，今（13日）凌晨1點展開的第3次協商，勞資雙方直到上午11點仍無法達成共識宣布散會，現在卻傳出工會內部出現歧見，更是傳出從昨天開始就有會員陸續拿回檢定證，重回工作崗位，從36人到今天下午增加到79人，數量持續上升。

【17：22】更新：對於傳出有會員陸續拿回檢定證，且人數不斷增加，機師工會理事長李信燕仍說，還是沒有接收到這樣的訊息。而對於華航員工怒指，工會真正目的只是為了拉高飛時省稅，李信燕認為，這是一件很不合理且不可思議的事情，因為提出的訴求中，完全沒有這些東西。

華航機師罷工風波延燒第6天，今（13日）凌晨1點展開的第3次協商，勞資雙方直到上午11點仍無法達成共識宣布散會，現在卻傳出工會內部出現歧見，更是傳出有36位會員拿回檢定證，重回工作崗位，有華航員工則向《ETtoday新聞雲》透露，工會拋出的過勞議題都是假的，只有想拉高飛時省稅才是真的。

機師從大年初四罷工至今，已影響至少2.6萬名旅客，交通部原本希望事件趕快落幕，但今天長達11小時的協商，工會提出5項訴求中，只和資方達成「改善疲勞航班」1項共識就散會，剩下4項包括副駕駛升訓透明化，保障國籍機師工作權。禁止對工會幹部施壓、脅迫、秋後算帳，與工會達成協議之權益項目由會員專屬。撤換破壞勞資關係之不稱職主管。比照長榮航空保證第13個月全薪，納入團協，會員限定。

▲華航勞資雙方進行協商機師工會理事長李信燕(左)，常務理事陳蓓蓓(右)到場。（圖／記者陳詩璧攝）

一名不願具名的資深華航員工說，工會不停以「過勞」為議題，根本都是假的，這群人真正的目的是要「省稅」，也就是原本可以2個人做的要3人、3人可做的變4人，將時數拉到比現在高。

不僅如此，該名員工也透露，合理的罷工沒問題，但從昨天開始就有不少工會成員拿回檢定證，原因就是看不下去，工會的無理，完全過了頭，把這一切搞得很混亂，甚至有機師也說「不能為了自已私利，而霸凌他人。」

機師工會理事長李信燕回應，自己沒有收到會員將檢定證拿回去的訊息，反倒是經過這2次協商，很多會員看到資方的態度，都是更堅定的認為提出的訴求和罷工沒錯。

對於5大訴求，目前和華航只達成1項共識，是否會堅持5項華航都要讓步才會停止罷工，李信燕說，「這要看怎麼去達成。」沒有把話說死。