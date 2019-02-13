　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美國這雙手扼殺過日本TRON系統　這次貿易戰大槌對準華為

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 日製「TRON」作業系統受到美《超級三〇一法案》影響，最終銷聲匿跡。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

中美5G「控制權」之爭持續延燒，不少國家紛紛表態，加入抵制華為的行列中。對此，作家老侯10日在臉書發文表示，這次的事件讓他想起了過去日本研發出名為「TRON」 的作業系統時，美國也曾對日本祭出「貿易法案」，以此抑制 「TRON」在電腦領域的影響力，「美國秉持『我們不給你好東西用，你們也別想自己做出好東西來』的態度，結果導致最後胎死腹中的不是微軟，而是TRON。」

長期居住在日本的作家老侯在臉書PO出自己幾年前所寫過的一篇文章，他提到，在個人電腦作業系統還處於MS-DOS的時代，電腦的每一個操作都必須下指令。現在一個滑鼠動作能完成的事情，在當時要打好幾個英文指令單詞才能達到。

正因為MS-DOS這樣的美國製操作系統，導致所謂「個人電腦」只能停留在少數技術人員操控的層面，無法真的廣泛普及到「個人」層面。對此，日本東京大學理學部一位助教坂村健，就在1982年靠著熱忱，秉持著「作業系統還能更好」的信念，獨力寫出了一份三百頁、名為「TRON」的作業系統規格書。

坂村在1984年東京的一場微電腦應用國際會議上，當著一百五十多位專家的面前，熱切談著他的作業系統夢，「基本軟體，就是軟體的平台，是資訊化社會的基礎，就該如水與空氣一般。我現在宣布，把我的『TRON』設計書對外界免費公布，請大家共襄盛舉！」

▲ 1987年TRON作業系統曾領先windows等系統，卻遭到美國以政策打壓。（圖／記者洪聖壹攝）

坂村的態度震撼了整個會場，吸引了幾家大型電機製造商一起加入。其中，NEC甚至因此放棄了當時早已斥資千萬的軟體開發計畫，投入「TRON」開發。在研究人員持續的努力下，第一個「TRON」個人電腦試作機於1987年完成。

當時，windows與麥金塔的視窗系統都才剛誕生不久，「圖形操作介面」還處於各家爭鳴的階段，並沒有一個統一的標準。日本有了自己的國產作業系統，馬上就抓住了媒體的目光，成為當年熱門新聞。

不過，這樣一個劃時代的作業系統，卻在萌芽階段就被一隻來自美國的手給扼殺，美國在1989年推出了《超級三〇一法案》，對美日貿易赤字開刀，並列出了「人造衛星、超級電腦、木材、TRON」等商品，為日本單方面設下的「貿易障礙」，若不盡快去除，美國將對日本舉起貿易戰的大槌。

▲老侯提到，美國提出《超級三〇一法案》，其實藏著想獨霸世界的野心。（示意圖／達志影像／美聯社）

然而，TRON雖然的確是日本貨，但絕非什麼「貿易障礙」，它本身為開放架構，歡迎各國各家廠商加入，更不收取一絲利益。事實上，就連美國的IBM都已投身TRON的開發。再加上TRON也未接受過日本政府一毛錢的補助，美國指控TRON是個日本政府設下的貿易障礙，無異是捕風捉影。

為何美國政府非得要把這一個還未成氣候的日製作業系統視為眼中釘？老侯說明，日本當年的多方面的經濟實力都如日中天，面對這樣的攻勢，美國並無招架無力。美國軟體業界律師哈威爾甚至曾坦言，「一旦TRON成為標準，日本資訊業將擺脫對美國軟體工業的依附，美國再打入日本市場，將難如登天。」因此，「打破不平等貿易」只是幌子，《超級三〇一法案》真正包裹的，是美國獨霸世界的野心。

▲華為。（圖／路透社）

▲ 美國與盟國聯合抵制華為。（示意圖／路透社）

最後，老侯也強調，經濟學上「劣幣驅逐良幣」的現象，用在軟體業界，絕對不只是理論，而是現實，要是再加上政府的背後介入，更是有理說不清。當時美國微軟的windows或DOS系統，與TRON相比根本是半成品無異，但美國的態度就是「我們不給你好東西用，你們自己也不要想做出好東西來」。最終，在美國的強力介入下，TRON之後已經在個人電腦領域完全銷聲匿跡，只能退居家電、汽車等智慧控制元件的領域，默默守著一席之地，再也沒有捲土重來的可能，「到了21世紀的今日，各位認為這個世界已經擺脫了那隻『翻雲覆雨』的手了嗎？」

ET快訊
正妹PO豪乳照號召！網暴動「想壞壞」…起底竟是「最強奶媽」
媽一轉眼3歲女兒不見了！公廁發現她遭怪男「飲料引誘」猥褻
大薯買1送1！麥當勞「整月優惠券」來了　網傳授秘招別用錯
快訊／文化大學火警「2女命危」　送醫搶救中

關鍵字：5G,華為,TRON,作業系統,超級三〇一法案,軍備競賽,中國,日本,美國

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華為被針對是「冷戰的感覺」　德媒：面對中國應放下天真態度

美國稱5G控制權是新的軍備競賽？　環時：荒謬的想法

傳副總稱中美技術差「兩萬五千里」　華為官方闢謠

華府攜手盟友「阻華為參與5G」　耿爽：停止無理打壓！

22歲單親媽嘿咻小學生！同學爆料黑歷史「孩子生父才15歲」

變態男扮狗狗性侵哈士奇 還拍下影片PO網！

川普推特語錄／參院情報委員會認證！　根本沒有跟俄羅斯串通

瞄準菁英「革命衛隊」…伊朗自殺炸彈攻擊　至少20死20傷

福島核災清理新進度！日派機器人探核燃料硬度　2021年開始清除

《時代》年度風雲人物　菲律賓「最敢」媒體人…網路誹謗被捕

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

22歲單親媽嘿咻小學生！同學爆料黑歷史「孩子生父才15歲」

變態男扮狗狗性侵哈士奇 還拍下影片PO網！

川普推特語錄／參院情報委員會認證！　根本沒有跟俄羅斯串通

瞄準菁英「革命衛隊」…伊朗自殺炸彈攻擊　至少20死20傷

福島核災清理新進度！日派機器人探核燃料硬度　2021年開始清除

《時代》年度風雲人物　菲律賓「最敢」媒體人…網路誹謗被捕

豪放女邊乘機車邊刮腿毛 還會換手刮該邊！

華為怒登廣告「5G沒有我們，就像橄欖球賽缺紐西蘭！」　力挽公眾信心

毒梟矮子10罪名確定…4300億身家全沒收　「用來蓋邊境圍牆」

辭工作練7個月！美女賭神「豪噱616萬」殺入財富榜…「緊逼策略」奏效

中職／富邦用心經營新北！張正偉、蔣智賢進校園教棒球

咖啡塑膠杯蓋是垃圾？6個凹槽一掰變神器　網友解析「隱藏功用」

12強賽中華隊在死亡之組　韓國、澳洲同組先廝殺

女法師高速自轉150圈灑水…30分變「嘔吐噴泉」！竟是受菩薩所託

12強賽程確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

22歲單親媽嘿咻小學生！同學爆料黑歷史「孩子生父才15歲」

鄰居愛亂插車庫！女屋主「霸氣一招」卡死：求我啊？網全跪求後續

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「明天早上變陳太太」

中職／一起練起來　中信兄弟推出難得一見春訓體驗營

變態男扮狗狗性侵哈士奇 還拍下影片PO網！

墨西哥人帶路直擊當地最大「紅燈區」【秀煜 Show YoU】

國際熱門新聞

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

辭工作練7個月！美女賭神殺入財..

南非國家公園4隻獅子逛大街

單親媽嘿咻小學生！同學爆：孩子..

地鐵「淡粉背心女」：我有貼胸貼

毒梟矮子4300億身家　可用來..

女乘機車邊刮腿毛 還換手刮該..

華為登廣告：5G沒我們，如橄欖..

男友劈腿！她秒倒追小三結婚生子

男扮狗狗性侵哈士奇 還拍片P..

伊朗革命衛隊遭自殺攻擊　至少2..

30cm讓她好滿足！「1天28..

福島核災清理新進度！日派機器人..

三工會罷工　比利時宣布關閉領空

更多熱門

相關新聞

東森天美仕贊助霧台國小師生赴日

東森天美仕為霧臺國小募得赴日見學費用，讓霧台國小師生共四人順利赴日本長野縣立科小學進行為期兩日的文化交流見學，及一日長野風情遊覽。負責規劃行程並帶隊赴日的霧台國小老師表示：「感謝東森天美仕的善心，幫助小朋友開拓國際視野，並期望未來能有機會能帶更多學生赴日進行更深入的文化交流。」

他PO文懷念作客貓　釣出飼主親回

川普做了什麼，讓支持度由黑翻紅？

全球封殺華為！大陸5G之路困難重重

環時：美「捆別人手自己手腳並用」

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

可騎內線了！新北取消「禁行機車」

過敏養貓21年淚：女兒送的最後一次

騎車飆國道逆向60公里　他自撞骨折口吐白沫

正妹PO奶照號召！起底竟是「最強奶媽」

28歲兒胃癌末期　父：他天天宵夜

工廠開工　放鞭炮求平安卻燒光

女醫師愛上黑手！親弟一句話惹哭2萬人

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時無法工作了

超狂！高雄五星級「佛系火鍋餐廳」

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面