正視美國技術強大　華為副總：我們還差「兩萬五千里」

▲華為公司董事，高級副總裁陳黎芳。（圖／科工力量）

記者陳政錄／綜合報導

隨全球競逐5G等新技術發展，中美兩國角力日益激烈，尤其華為更處於風口浪尖。近日華為公司董事、高級副總裁陳黎芳在新員工座談會上強調，「我們要正視美國的強大，看到差距」，呼籲全體員工都要有危機感。她更形容，兩者之間的技術差距有「兩萬五千里」。

大陸知識媒體科工力量今日刊出陳黎芳發言內容，指出面對國際間新技術競逐，以及中美貿易爭端複雜化，國人不應過度民粹，應積極正視問題。

▲全球5G新技術競逐，華為因中美貿易爭端持續，處餘風口浪尖。（圖／CFP）

陳黎芳說，我們要正視美國的強大，看到差距，堅定地向美國學習，「永遠不要讓反美情緒主導我們的工作」。她表示，全體員工要有危機感，不能盲目樂觀，不能有狹隘的民族主義。

陳黎芳直言，我們不要以為手頭有幾個活錢就了不得，如果產業沒有增長潛力，沒有附加值，沒有精鋼鑽，光做牛仔褲和運動鞋，不管做得多好，做得多大，都不可能趕上美國。

為了趕上美國，陳黎芳列舉中國要有自己的高質量品牌，譬如波音、通用汽車、孟山都、IBM、英特爾、3M、思科、輝瑞等，也要有自己的裝備支援系統、電子數據系統。

她說，上述知名企業加上哈佛、普林斯頓、耶魯、史丹佛、麻省理工、加州理工、柏克萊等名校，才是美國綜合國力的支柱，才是美國驕傲的本錢，才是美國強大的原因。





▲陳黎芳認為，中國製造業仍有許多進步空間。圖為大陸某汽車集團生產基地。（圖／記者陳政錄攝）



陳黎芳形容，經過我們這30年奮力追趕，「我們與美國距離雖然不是差十萬八千里了，但是還差得遠，二萬五千里總是有的」。



她舉例，譬如在複合材料領域，美國企業杜邦積累的工藝數據，就是目前我國已經掌握的數據25倍以上，其他包括微電子、精密儀表儀器、傳感器、精細化工、高檔數控系統等，中美仍差距巨大，並指出美國製造業目前結構的優化程度超出大家想像，因此「不要小看美國的製造業」，直言若要「真正要愛國愛民，為民族爭光爭氣，唯有學習加實幹」。