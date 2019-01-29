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美國稱5G控制權是新的軍備競賽？　環時：荒謬的想法

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▲▼華為5G拓展國際之路十分坎坷。（圖／CFP）

▲華為。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

據《紐約時報》日前報導，美國政府已將中美對5G「控制權」的競爭定義為「新的軍備競賽」，認為誰控制5G，誰就能在經濟、軍事和情報上領先他人。大陸官媒《環球時報》28日發表社論指出，「美國對5G的戰略構想是蹩腳的，因為與時代精神背道而馳，因此它的『軍備競賽』將會進行的很古怪，實際效果與它的初衷有可能南轅北轍」。

《紐約時報》的報導引述專家的話說，5G是一場革命，它所產生的影響力將會超過電力給人類社會帶來的改變。華府認為，世界正上演一輪「新的軍備競賽」，即便這次競爭的是科技層面而非武器，但對美國的國家安全仍構成同等威脅；在一個網路控制成為強大武器的時代，只要誰能主宰5G，誰就可獲得經濟、情報及軍事上的優勢。

▲▼華為。（圖／CFP）

社論指出，「美國在世界經濟、科技的頂端待久了，產生了想控制世界的思維慣性，以為中國發展5G技術有爭奪控制權的野心」，「它把零和思維像一根金屬棒一樣強行插入到高速旋轉的全球化5G建設機器中，產生劇烈的碰撞和傷害」。

「美國以野蠻的方式打壓華為，完全蔑視商業規則，形成最近幾十年全球化浪潮中最嚴重的迫害運動，而美方沒有任何華為設備蒐集情報的證據，它給華為定的罪名僅僅是想像出來的可能性」。社論直言，「華盛頓就是要剝奪中國公司領先5G技術的權利，它在推倒5G建設的市場邏輯，赤裸裸地把地緣政治邏輯擺到桌面上」。

「美方以如此深刻的零和思維審視5G建設，是給全球化第一次製造實質性的波折，會帶來一段時間和一定範圍的混亂，但長久不了」。社論說，「首先是抵制華為這一運動背後的美國利益並非整個西方世界的利益，說5G是『新的軍備競賽』，如此『深刻的思想』也只有地緣政治狂才能冒出來，沒有控制全球野心的國家會覺得莫名其妙」。

▲▼5G時代。（圖／CFP）

▲5G時代。（圖／CFP）

另外，社論強調，5G網路的初級建設可以選你的設備或選它的設備，但5G創造、影響的市場仍將是貫通的，西方國家與中國利益的交融將隨著中國進一步擴大開放而不斷深化，今天人為製造的隔閡很難向整個體系傳染，更大的可能性是無處不在的全球化元素逐漸包圍、淹沒所謂『5G軍備競賽』那樣的狂想。

最後，「美國對5G的戰略構想是蹩腳的，因為與時代精神背道而馳，因此它的『軍備競賽』將會進行的很古怪，實際效果與它的初衷有可能南轅北轍」。社論指出，「軍備競賽的思路很簡單，依據舊經驗也容易講通，但它的荒謬會成為持久的成本。美國不可能不為把5G建設的秩序攪亂而埋單」。

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關鍵字：美國,中國,華為,5G,軍備競賽

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