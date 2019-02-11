營養午餐免費　林姿妙：會兌現

▲宜蘭縣長林姿妙10日在縣府新春團拜中說，4月要率團到中國上海參展拼經濟，她的「營養午餐免費」政見也會兌現。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

春節連假後第一天上班日，宜蘭縣長林姿妙在縣政府新春團拜中強調，她的「營養午餐免費」政見，縣府正籌措財源，每一塊錢都要省下來，讓這政見早日實現。另縣府團隊目標是要拼經濟、拼出宜蘭好生活，也將在4月份率團赴中國上海參加旅遊推介會，行銷宜蘭觀光，要讓宜蘭帶來人潮及錢潮。

10日上午，縣府在縣民大廳舉辦新春團拜，宜蘭縣長林姿妙表示，春假連假中 非常感謝警方及消防弟兄，還有縣府團隊，24小時不打烊服務，讓春節假期，宜蘭在各方面能這麼順利圓滿成功。

另，宜蘭縣希望四季無災、士農工商來發展，國泰民安風調雨順，這是我們的目標，希望縣府團隊拚經濟、拚出宜蘭好生活，所以即將在4月份，率團隊去中國上海參加旅遊推介會，行銷宜蘭觀光，要讓宜蘭帶來人潮及錢潮。

林姿妙說，我們非常認真用心，希望做得最好，再來我們的目標，就是希望宜蘭縣的囝仔能受到縣府照顧，營養午餐免費政見現在正在籌錢，該省的要省，每一塊錢都要省下來」，而該用的社會福利、教育福利，一定要用，也感謝全體議員對於我們縣政推動的支持，以強有力的監督，讓縣府能朝著目標向前。