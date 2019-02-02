跟消防員「睡過」體會到的震撼！音樂才子無償寫歌　獲選年度歌曲

記者陳雕文／新北報導

消防員要打火、救災、救護，隨著媒體報導與網路傳遞，逐漸讓大家看到他們的辛勞以及專業，也開始有歌手為消防員寫歌，像是大支的「浴火英雄」等等，多數為感傷或壯烈的曲風，但有一位在新北市消防局服務的替代役，決定透過陽光、正向的曲風來重新詮釋，且旋律朗朗上口，也被新北市消防局選為今年的年度消防歌曲。

林立傑，今年27歲，畢業於輔大音樂研究所，是年度消防歌曲「彩虹」的創作者。剛下部隊要走進消防局宣導科時，早已聽聞他有音樂專才的宣導科長曾天柔就問，「是否願意為新北市消防局寫一首主題曲？」林立傑認為，服役的過程還能為辛苦的救災人員寫歌，是何等榮幸的事，因此毫不猶豫地答應了。

▲林立傑。（圖／記者陳雕文攝）

靈感來源？

林立傑分享，當初選消防替代役，本就對基層消防員員救災感到欽佩，後來到新莊第二大隊代訓一個星期，由於當時沒有給役男睡覺的房間，所以那段時間都跟消防員學長們睡一起。

林說，「每當警鈴響起，身旁熟睡中的隊員全部蹬起來，馬上衝出去著裝。而從起身到離開寢室大概只花了1.5秒，非常驚人的速度，也帶我強烈的震撼。所以在副歌的第一段就說，『醒來的第一眼天空，是濃煙劃破黎明』，因為我身歷其境、深有所感。」

有了構思並編曲，歌詞的部分，林立傑跟過去的同窗好友討論，前後費時3個月完成這首獻給消防員的主題曲「彩虹」後來新北市消防局還特別製作MV，並且把這首歌選為新北市消防年度歌曲。

而林立傑也與輔大合唱團的學生，一同在日前的119消防節活動上獻唱；除此之外，現在連新北市消防局午間的休息時間廣播與下午的下班時間廣播，也都更換為這首歌曲。

父母對音樂人的反對與轉變

林立傑表示，「國中開始接觸音樂，高中還想報考華岡藝校，但因為爸爸是室內設計師，他希望我未來除了有能力繼承家業，或是成為建築工程師，因此後來我高中選了建築科，後來念出興趣，陸續拿了些獎項，可是一直沒辦法放掉對音樂的熱愛，等於在畫設計圖的同時，我還是不斷作曲、練歌，在學校也是熱音社的主唱。」

林說，「大學持續念建築系，維持好成績，如此一來家人才不會太反對我玩音樂，但討論到未來職業，爸媽還是不能認同音樂人，覺得可能私生活很亂、又賺不到錢啊之類的，但我還是很想繼續深造。」

林微笑說，「後來有一位在輔大音樂系的兼任教授看過我的創作，他幫我寫了推薦信，讓我有機會去報考音樂所，最後很幸運的，成功上榜，拿著錄取通知單給爸媽看，他們才被我對音樂的執著感動，願意讓我去唸了。」

目前距離退伍還有一段時間，不過林立傑對於自己未來的目標已經非常明確，回持續在音樂的路上邁進，他也期許自己成為優秀的創作歌手，唱出更多好歌給大家聽。

林立傑小檔案

年紀：28歲

學歷：中國科大建築系、輔大音樂研究所

經歷：

2017年演唱迪士尼公司動畫作品《半斤八兩》片尾曲「天生一對寶」

2017年演唱民視偶像劇《實習醫師鬥格》片尾曲「尋夢者」

2018年製作2019新北市年度消防主題曲「彩虹」

▼消防員辛苦救災，讓林立傑由衷欽佩。（圖／記者陳雕文翻攝）

