　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

軍人騎機車疑超車釀禍　頭撞石柱送醫不治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北屯東山路二段車禍，李姓軍人頭部撞創送醫不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲李姓軍人擦撞後，頭部撞上路旁石柱，送醫不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導
過年外出還是注意安全！李姓軍人9日騎車走北屯區東山路二段往新社方向，疑似超車不慎擦撞前車倒地，被撞的中年大叔只有擦傷，而李男卻沒這麼幸運，人與安全帽撞擊石柱導致頭部重創，送醫不治。警方表示，雙方無酒駕，全案將報請檢察官相驗，釐清死因及肇事原因。

台中市消防局9日上午9點多獲報，北屯區東山路二段發生2台機車車禍，消防隊出動救護車到場，發現22歲李姓男子頭部重傷，無生命徵象，立刻將他送往台中慈濟醫院急救，經半個多小時的急救仍宣告不治；另一名53歲李姓騎士則幸運許多，除受到輕微擦傷外，無大礙，表示暫時不用就醫。

▲▼北屯東山路二段車禍，李姓軍人頭部撞創送醫不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方將現場圍起，並進行採證。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼北屯東山路二段車禍，李姓軍人頭部撞創送醫不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲李姓軍人（上）及李男（下）的機車倒地。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼北屯東山路二段車禍，李姓軍人頭部撞創送醫不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，22歲李姓男子為軍人，當時與53歲李男均騎重型機車，走北屯區東山路二段往新社方向，上坡時李姓軍人疑似從右側要超李男的車時，不慎擦撞到其右後方後，雙方倒地。

遭撞的李男雖然只有戴瓜皮式安全帽，幸運地只有胸部及雙腳擦傷，沒有大礙。而李姓軍人雖戴著四分之三安全帽，安全性較高，頭部卻直撞石柱，安全帽雖然沒脫落也沒裂開，卻因頭頸傷勢過重，重死亡。

警方說，雙方均排除酒駕，目前已聯繫死者家屬到醫院，將報請檢察官與法醫相驗，已釐清死因及肇事原因。

【更多新聞】

偷吃嫩小三拍性愛影片被抓包　他沒事她判刑

鹿港天后宮抽行業籤不抽國運籤　原因曝光

鬧人命還不負責？　男害高中生女友懷孕險被關

ET快訊
許瑋甯女神基因來自她！媽難得同框「凍齡嫩臉」網全看傻
老婆笑他笨「車怎麼停這樣」！老司機秒暴動狂讚車主專業

關鍵字：車禍,軍人,安全帽,東山路,第五分局,機車

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影片曝光！國產車對決千萬賓利　騎士「鏡片太黑」湊熱鬧再撞名車

美艷OL醉趴超商露黑絲長腿　店員忍不住「牽手」做這檔事

療癒系女神約換鈔遭詐　矯正署高官兒和解爽約判6月

殺人魔辯護律師被控約砲「幫妳催經」　北檢獲告發不排除對質

「倒在電梯前」不及逃生　嘉里大榮貨運倉儲大火再添2死

影／超級豬頭「佩佩與喬治」上身　男討好兆頂8500元髮雕+豬年大吉

16歲女學生扮恐龍籌學費挨揍　黃偉哲：孩子不要對社會失望

質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

16歲女表演籌學費無端遭毆傷　警察看不下去留言要追查

「肚子痛誤入女廁上大號」　男遭2女追打進警局

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

16歲女學生扮恐龍籌學費挨揍　黃偉哲：孩子不要對社會失望

質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

16歲女表演籌學費無端遭毆傷　警察看不下去留言要追查

「肚子痛誤入女廁上大號」　男遭2女追打進警局

巡邏警取締違停亂丟垃圾　飲料罐赫見安毒、海洛因

軍人騎機車疑超車釀禍　頭撞石柱送醫不治

北市松仁路口車禍「機車噴飛解體」　20歲男騎士身亡

職人風景／從半身癱瘓到站起來 世界級鐵人的奇蹟之路

媽媽吸毒割腕　「她2歲就會分裝毒品」一個故事讓她不一樣

基隆港防波堤3釣客落海　1獲救1命危1失蹤

16：20台北士林規模3.2地震　最大震度陽明山1級

16歲女學生扮恐龍籌學費挨揍　黃偉哲：孩子不要對社會失望

中職／富邦悍將第2階段春訓開始！20日迎戰韓職巨人

更新／華航勞資重回談判桌卡關2小時　資方先釋善意「僱傭關係存續」

質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

「超額責任險」5大好處盤點！2000元加保A到跑車免驚

同儕效應大到腦波變弱　難怪陪逛街的也掏錢跟著買

新年更新旅遊清單！「9個獻給獨旅女孩」的旅遊目的地

女性越獨立=情路坎坷？專家曝「單身原因」...你懂經營嗎？

高嘉瑜變髮一次看！招牌公主頭變妹妹頭依然超可愛

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO..

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟..

女童欄杆縫隙摔落8樓高河床　搶..

快訊／板橋半夜大氣爆！女疑坦承..

快訊／板橋5樓公寓氣爆炸爛！5..

16歲少女籌學費遭毆打　惡男再..

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

即／國道3號車禍　6車追撞1死..

母心碎PO文控「人渣」　生父回..

台中男胸口出血命危　曾傳訊前妻..

基隆港防波堤　3釣客落海

金門親戚爭吵　姑刀刺侄胸亡

幫我拿衛生紙　噁男廁所猥褻朋友..

少女月經來仍遭內射懷孕　DNA..

更多熱門

相關新聞

北市松仁路口車禍　20歲騎士身亡

台北市信義區松仁路與信義路150巷9日凌晨4時許發生死亡車禍，林姓男子駕駛休旅車一出巷口就與張姓機車騎士發生碰撞，由於撞擊力道相當強烈，張男經送醫院搶救後仍宣告不治，至於車禍詳細發生原因還有待釐清。

加油要快！汽、柴油下周估漲0.5元

KTM連霸「達卡拉力賽」18次

老翁馬路倒地遭「公車拖行轉半圈」斷腳險爆頭

流浪母狗車禍斷腿　忍痛哺乳幼犬

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

「74部」陪90後長大的經典卡通！

華航機師薪水、休假、工時全曝光　

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面