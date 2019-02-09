軍人騎機車疑超車釀禍　頭撞石柱送醫不治

▲李姓軍人擦撞後，頭部撞上路旁石柱，送醫不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

過年外出還是注意安全！李姓軍人9日騎車走北屯區東山路二段往新社方向，疑似超車不慎擦撞前車倒地，被撞的中年大叔只有擦傷，而李男卻沒這麼幸運，人與安全帽撞擊石柱導致頭部重創，送醫不治。警方表示，雙方無酒駕，全案將報請檢察官相驗，釐清死因及肇事原因。

台中市消防局9日上午9點多獲報，北屯區東山路二段發生2台機車車禍，消防隊出動救護車到場，發現22歲李姓男子頭部重傷，無生命徵象，立刻將他送往台中慈濟醫院急救，經半個多小時的急救仍宣告不治；另一名53歲李姓騎士則幸運許多，除受到輕微擦傷外，無大礙，表示暫時不用就醫。

▲警方將現場圍起，並進行採證。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲李姓軍人（上）及李男（下）的機車倒地。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，22歲李姓男子為軍人，當時與53歲李男均騎重型機車，走北屯區東山路二段往新社方向，上坡時李姓軍人疑似從右側要超李男的車時，不慎擦撞到其右後方後，雙方倒地。

遭撞的李男雖然只有戴瓜皮式安全帽，幸運地只有胸部及雙腳擦傷，沒有大礙。而李姓軍人雖戴著四分之三安全帽，安全性較高，頭部卻直撞石柱，安全帽雖然沒脫落也沒裂開，卻因頭頸傷勢過重，重死亡。

警方說，雙方均排除酒駕，目前已聯繫死者家屬到醫院，將報請檢察官與法醫相驗，已釐清死因及肇事原因。

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