女顧客被「凸起0.1公分」的地磚絆倒　知名賣場判賠14萬元

▲女子到賣場購物不慎摔傷，提告求償。示意圖與本案無關。（圖／記者李毓康攝）

地方中心／基隆報導

謝姓女子前往基隆市某賣場購物，購物完畢欲步出外場時，不慎踢到地面破碎龜裂且凸起0.1公分的地磚，造成她髖骨骨折、胸部挫傷。謝女事後認為賣場未盡到維護消費者安全責任，提告求償。法院審理後，判賣場須賠償謝女14萬元。

判決書指出，2017年9月30日謝女前往該賣場消費，準備返家時，卻意外在賣場出口踢到地面破損龜裂的地磚，導致她右側髕骨粉碎移位閉鎖性骨折、左側前胸壁挫傷，必須安排手術治療。

謝女稱，破損地磚呈現L型裂痕，且高低差約0.15公分，而賣場明知地磚有破損，卻無即時修繕或放置警告標語，造成消費者的安全疑慮，卻仍抱持僥倖心態，因此憤而提告求償22萬元。

賣場則辯稱，所使用的地磚揭由專業公司所鋪設，且有經過水平儀器檢測，地磚間的高低差均未超過0.1公分，是符合實務上的驗收標準，且賣場是在謝女跌倒後才看到地磚上的破損。賣場表示，地磚破損是原本就已經存在，還是因為謝女跌倒造成的，仍有疑義，因此不願賠償謝女。

法官審理時檢視龜裂地磚照片，該裂縫處已呈現深黑色，顯見是因存在已久累積污垢造成，因此認為在謝女跌倒前，該裂縫及已存在，且地磚的裂縫有0.1公分到0.3公分高低差，認定賣場未盡到安全責任，判賠14萬元。

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