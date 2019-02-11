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伴屍6月！變態女槍斃老公後肢解藏家中　親兒發現「長蛆屍箱」嚇瘋

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▲▼槍殺老公後分屍打包，美國女與殘肢同居半年。（圖／翻攝自臉書／Marcia Eubank）

▲ 左為瑪西亞，右為霍華德。（圖／翻攝自臉書／Marcia Eubank）

國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州2017年發生一起駭人的凶殺案，一名5旬婦人在家中槍殺自己的丈夫後，分屍後放置於家中各個角落，伴屍將近6個月；為了掩人耳目，還盜用丈夫的臉書發文。直到兒子某天意外在家中發現父親的殘肢，事情才終於曝光。這名女子8日被判處無期徒刑，服刑20年後有機會獲得假釋。

2017年6月13日，現年50歲的瑪西亞（Marcia Eubank）在位於考文垂的家中，與當時54歲的丈夫霍華德（Howard Eubank）發生爭執，衝動之下抓起一把槍，朝著對方的後腦勺連開多槍，將他殺害；隨後以電動工具肢解屍體，放入家中各處的置物箱裡。

事發後，瑪西亞用霍華德的手機傳簡訊給家人和他的老闆，謊稱他生了病，因此辭去工作，離開小鎮；還盜用他的帳號在臉書上發文寫下，「我想你了」，再標記瑪西亞自己的帳號，營造丈夫還活著的假象。

同年12月9日，他們的兒子出門忘了帶鑰匙，回家時只好從窗戶爬進屋內，卻發現一個爬滿蛆和蒼蠅的箱子。他將箱子搬到室外，打開後便看見屍塊，才驚覺家中發生命案，立即報警。

瑪西亞被捕後認罪，但向警方供稱，霍華德不斷虐待她，還威脅要她的命。她的律師也宣稱，瑪西亞在長達24年的婚姻生活中飽受折磨，才會動起殺機。但檢方援引他們家人的說法指出，這對夫妻的關係非常混亂，且有嚴重的言語暴力傾向，但瑪西亞通常是加害者；他們從未看到霍華德對瑪西亞動手。瑪西亞的同事也表示，她從未提起自己遭受虐待或受傷。

他們的兒子在8日的聽證會上表示，在家中發現父親屍體，對他造成很大的創傷。尤班克家人因此和檢方達成協議，撤銷對瑪西亞加重謀殺罪的指控，以避免讓受傷的孩子在審判中作證，逼迫他回想那可怕的一天。

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關鍵字：謀殺,分屍,北美要聞

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