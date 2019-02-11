C919三機首次同框迎新春　逾1700人春節期間堅守生產線

▲C919三機首次同框。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

記者朱世凱／綜合報導

當許多人在快樂過春節時，中國商用飛機公司已經出動許多幹部和員工投入新一年的工作中。據悉，浦東基地在春節期間就出現了C919大型客機三機齊聚廠房的畫面，102、103、104架機三種研製階段同框亮相；初四至初六間則有超過1700人次堅守生產線，希望可減輕假期結束後的工作負擔。

綜合陸媒報導，這些一線研製人員有的忙零件加工，有的忙改裝交付或是忙工裝生產、現場保障等。中國商飛公司黨委書記、董事長賀東風表示，新一年裡公司型號任務艱巨，必須以黨建為引領，推動大飛機事業安全發展、高品質發展，「新年好，為你們感動！為你們加油！」

中國商飛總經理趙越讓6日看望慰問職員時說，「廣大幹部職工堅守崗位，保障航班安全順暢運行，守護了萬千旅客的平安團圓路，希望大家深入貫徹落實習近平總書記關於大飛機事業重要指示精神，持續優化改進，高度重視安全，加強對安全風險的防範和管控。」

▼前線人員在春節期間趕工。（圖／翻攝自央視新聞）

中國民航局透露，C919大型客機將在2020年底取得適航證，在2021年向用戶交付第一架飛機投入商業運營，迄今共接到來自28家客戶的815架訂單；這架客機的研製使中國航空製造業上下游產業得到快速發展，產業集群加速成型，整個市場規模將在兆元以上。