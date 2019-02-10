假期倒數！網友票選「過年必做的14件事」　睡到飽沒了...

▲睡到自然醒的生活即將結束，上班族、學生族明天開工。（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

9天連假進入倒數計時，打麻將、買樂透、耍廢看電視都是過年必做之事，而有什麼活動是你認為一定少不了的呢？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析從2018年1月30日至2019年1月29日為期一年，調查出網友心目中「過年不做手會癢的14件事」，來看看是否也跟你想的一樣！

1. 不用裝病請假、睡到自然醒

休假就是把原本設定好的鬧鐘調掉，睡到自然醒，無論是學生還是上班族，這都是人生一大心願，但度過逍遙的9天後，現在該做做收心操，準備迎接明天開工日了。

▲過年。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

2. 天天大魚大肉、嗑零食無罪

狂嗑瓜子、開心果和滿滿一桌年菜，在過年時絕對是合理的。自古以來過年免不了流傳著「吃甜甜，過好年」俗諺，好像家裡總是有一堆吃的，暫時把減肥這檔事擺到年後吧。



3. 9天連假出國沒

難得今年有9天連假，挑個喜歡的國家出國玩最適合了，但建議可別去華人國家，以免被過年觀光人潮嚇到，選個不會慶祝新年的海島國家，來個孝親之旅，才是明智之舉。

4. 逛街買新衣服、包包

新年新氣象，買個新衣服犒賞一下自己也不為過，加上拿了年終、紅包，手頭寬裕的此時正是拜金買衣物的好時機。

5. 情侶把握時間黏TT

除了跟家人相聚，對遠距離或未同居的情侶來說，9天連假不黏TT怎麼行？建議單身狗們出門走春還是自備墨鏡，免得被閃瞎。

6. 除夕熬夜守歲

難得熬夜不會被罵！除夕守歲是自古以來為長者添壽的孝舉，雖說由來眾說紛紜，但大過年期間，都鼓勵要說好話、不能生氣，父母管教通常也會比較寬鬆一點。

7. 買樂透、刮刮樂

平時就有在買樂透習慣的人，更不會錯過在過年這段時間賭一把，大樂透過年時會加碼，刮刮樂也有新春特別版本，若運氣好中大獎，整年都好過年。





▲過年打麻將是少不了的活動之一。（圖／記者林敬旻攝）

8. 熬夜賭博、打麻將

過年全家聚在一起，待在家除了看電視、聊天、吃飯，也有不少家庭會趁機把麻將桌搬出來小賭怡情一下，摸個幾圈到深夜也不意外，順便試下新年手氣。

9. 打電動、追劇

不少女生愛追韓劇、宮廷劇，9天連假追得無比愜意，而對許多男生來說，電動也是一樣不可或缺的存在，過來期間難得可以不受拘束各自擁有一片天。





▲新北烘爐地是著名求財廟宇。（圖／Wisely的拍拍照寫寫字提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

10. 廟裡拜拜求好運

大過年不到廟裡拜拜就覺得哪裡怪怪的，中和烘爐地、竹山紫南宮、北港武德宮等都是著名的財神廟，求財也求喜氣，虔誠敬拜換來新年新氣象。

▲走春演變為過年出遊。（圖／翻攝自pixabay）

11. 走春

走春一開始並不是完全指過年出遊，原為初一的早上要選對的時辰，往吉利的方向走，以討個吉利。但演變到現今，卻泛指為春節出遊的簡稱，現在則是哪裡好玩、好拍就往哪裡鑽啦。

12. 買福袋

從百貨公司的迎春福袋，到超商推出的福袋，買福袋變成過年試手氣的方式，3C產品已不稀奇，也有不少業者提供汽車、房子等高價獎品供抽獎，幸運的話還能搬回家。

13. 吃大餐

平時吃不起的高級餐廳，領了紅包，讓朝聖美食的願望得以實現，除了豐盛年夜飯，不少人也會趁機以美食開啟全新的豬年。

14. 看電影

假日就常塞爆的影城，到了過年更是人潮如注，若沒有要前往其他地方旅行，挑部電影來看也是網友們最愛的活動之一。