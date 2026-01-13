網友留言「尋芳客按錯門鈴」警查獲非法性交易　抄出女僕裝

▲▼善化警分局會同移民署台南專勤隊，查獲一名嫖客蘇姓男子，以及4名外籍女子及相關證物一批。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警善化分局從一則網路留言順藤摸瓜，成功破獲非法性交易據點，攻堅查緝行動當場查獲一名30多歲嫖客蘇姓男子，以及4名年約20至38歲的外籍女子，經查4女均持觀光簽證來台，卻非法從事性交易並逾期居留，明顯違法，警方並在現場查扣女僕裝及相關證物一批，全案依法送辦。

善化分局進行網路巡邏時，發現社群平台「Threads」有網友反映，善化區黃昏市場附近某巷弄出入人員複雜，疑似有外籍女子從事性交易，甚至有尋芳客誤按住戶門鈴，影響居民安寧。

警方獲報後高度重視，立即與移民署台南專勤隊組成專案小組展開蒐證，鎖定目標後，於1月12日見時機成熟，持台南地方法院核發之搜索票進行攻堅查緝，當場查獲違法情事。

嫖客現場落網 4名外籍女子非法打工

警方指出，行動當場查獲一名嫖客蘇姓男子，以及4名年約20至38歲的外籍女子，經查，4人均持觀光簽證來台，卻非法從事性交易，每次性交易代約2000-3000元不等，4人並逾期居留，明顯違法。警方並在現場查扣女僕裝及相關證物一批。嫖客與4名外籍女子，均依違反社會秩序維護法裁處；其中4名外籍女子在裁處後，已移交移民署台南專勤隊收容，後續將依法遣返出境。

善警：色情交易影響治安與居住品質

善化分局長劉柏陞表示，非法色情交易不僅敗壞社會善良風俗，也嚴重影響社區住戶居住品質。警方將持續加強網路巡邏，主動查掘不法訊息，並結合社區警政與勤區訪查，全力掃蕩非法色情犯罪，淨化轄區治安環境。警方也呼籲，民眾若發現居住周遭有可疑人、事、物，請立即向警方通報或撥打110報案，警民合作才能共同守護居住安全。