酒駕引公憤！前車「搖晃蛇行」飄酒味　正義哥「霸氣一橫」攔下報警

▲酒駕肇事案件頻傳，引發社會大眾不滿。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／桃園報導

台中市2日凌晨才剛發生一撞死2名年輕人的酒駕案，而肇事駕駛態度還相當囂張，引發社會撻伐。對此，一名王姓男子3日在桃園市中壢看到，前方一台車開起來搖搖晃晃，直覺有異，因此上前攔阻報警，而警方到場後發現，該名駕駛的酒測值達0.3毫克，訊後將他依公共危險罪移送法辦。

跟據《蘋果日報》報導，王男3日上午行經中壢區元化路上時，總覺得前方一輛轎車開起來搖搖晃晃，直覺有異懷疑對方酒駕，因此趕緊將車超前橫斜在他車頭攔下並報警，過程中兩人發生衝突，王男憑藉著先前學過的擒拿術將對方壓制，而警方獲報後到場將酒駕的駕駛帶回偵訊。

酒駕的駕駛經酒測後發現其酒測值達0.3毫克，被警方依公共危險罪移送法辦。對此，王男也表示，是因為前一天看到酒駕新聞覺得很生氣，才會去攔下對方，自己當下也沒想太多。

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