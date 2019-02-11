匈牙利總理霸氣：女性生4個小孩　終生免繳個人所得稅

▲奧班推動強硬的反移民政策。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）主張反移民立場，他10日發表全國年度演說，若有女性生下4個或4個以上的孩子，終生可以免繳個人所得稅。此舉旨在促使該國的人口增加，他說，比起讓穆斯林國家的移民前來，更想要匈牙利家庭生育更多孩子。

《衛報》報導，奧班表示，放眼整個歐洲，孩子的數量越來越少，而西方的解決問題似乎是藉由移民來增加數字，不過，匈牙利人有不同的思維方式，「我們想要的是匈牙利兒童，而不僅僅只是數字，移民對我們來說是種屈服。」

奧班在演講中宣布一系列政策，像是生下4名孩子或以上的婦女可以終生不用繳交所得稅，此外，有多個孩子的家庭也能享有優惠的貸款條件，包括有3名子女或以上的家庭買車都有好康，同時，政府也會增加日托中心以及幼兒園的資金。

▲非法移民近年來在各國掀起爭議。（圖／路透）



面對移民政策，奧班批評，歐洲人民已經來到歷史性的十字路口，一昧增加移民會導致國家的「人口錯雜」，這個進展如此飛快，基督教國家可能會變成弱勢，這將在他有生之年發生，沒有回頭路可走。

事實上，在中歐與東歐的許多社會中，人口下降早就成為問題，這些國家加入歐盟後，數百萬人離開匈牙利、波蘭、羅馬尼亞與保加利亞等國家，前往西歐追求更高的工資。這個危機再加上低出生率，導致人口萎縮，許多社區宛如處在垂死邊緣。

報導指出，民粹主義的政府不願意藉由移民這個方法，來解決勞動力短缺以及人口下降的問題。奧班也曾在國家南部邊境築牆，以便在2015年難民危機時期讓這些移民離開，親政府的媒體則經常將移民連結到恐怖主義，引發民眾恐慌。