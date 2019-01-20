利比亞海岸「小船塞120移民」下沉翻覆　僅3人獲救117失蹤

▲利比亞移民搭乘小艇越過地中海，不幸翻船。圖為救援船隻在地中海上航行。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導



難民偷渡造成許多問題，國際移民組織(IOM)在19日表示，北非利比亞外海在18日發生移民搭乘的橡皮小艇沉沒事故，僅有3人獲救，有117人失蹤，下落不明。據了解，失蹤的117人當中還有2名小孩，其中一個適才2個月大的寶寶，目前義大利和利比亞等國持續派人員搜救中。



國際移民組織發言人賈科莫(Flavio Di Giacomo)在義大利國營電視上受訪時表示，倖存者指出，他們17日開始從利比亞的海岸搭乘橡皮艇出發，小小的船上一共在了120人，但是出發幾個小時之後，船就開始下沉，船上的人就開始溺水，義大利海軍發現的時候，船上只剩下大約20人，最後只有3個人在18日下午，被直升機救起，全都有失溫跡象。

目前倖存的三人已被送往義大利蘭佩杜薩島，並送進醫院治療，但船上其他117人仍下落不明。賈科莫提到，在失蹤的移民中，還包含10名婦女以及兩個小孩，其中一名只有2個月大的寶寶，倖存者指出，所有的移民都來自西非國家，包凡奈及利亞、象牙海岸和甘比亞，失蹤的還有部分來自蘇丹的移民。



義大利海岸巡邏隊提到，利比亞請求附近的貨船搜尋倖存者，但最後沒有找到人，但義大利海軍發言人表示，在搜救任務進行時，已經發現三具屍體。義大利的媒體「ANSA」報導，利比亞官方表示，原先有派出海岸防衛隊船隻前往事故現場，但最後因為機械故障問題，沒有尋獲任何人就折返。



IOM指出，從今年初開始，已經有83人死在地中海地區，目前仍有大量非法移民和難民經利比亞穿越地中海，抵達已大力或是其他歐洲地區，由於缺乏利比亞政府有效管控，這條線路演變成人口販子的溫床。IOM的數據也指出，去年在地中海地區有2297名移民死亡或失蹤，共有116,959人通過海路抵達歐洲。