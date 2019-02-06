川普談對中課關稅「財部進帳數十億美元」　美媒打臉：那是美國人的錢

▲ 川普發表國情咨文演說。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

美國總統川普5日發表上任以來的第2次國情咨文演說，在演說結束後，美國各大媒體隨即進行事實查核分析。談及川普口中的針對2500億美元中國商品課徵關稅，財政部進帳數十億美元，但美聯社打臉此一「誤導性說法」，因為款項大多來自美國企業以及消費者。

川普：「在大選結束後的短短2年期間，我們展開了一場前所未有的經濟繁榮，那是以前相當少見的。」

CNN記者Lydia DePillis分析，川普上任期間確實有為經濟做出貢獻，但並非所有亮眼的經濟成績都歸功於他。儘管川普去年把整體失業率降至1969年以來的最低水準，且自2017年以來普通工人薪資增長提升，但這與各州、各城市上調最低工資有關，川普並未參與其中。

此外，美國2018年第2季國內生產總值年成長率為4.2%，創下4年來最佳成績，但這是政府國防支出激增以及企業所得稅大幅削減所得到的結果，成長率已在第3季放緩至3.4%。經濟學家預測，隨著財政刺激效果逐漸消退，2019年經濟增長將會進一步放緩。

川普：「我們最近對價值2500億美元的中國商品課徵關稅，財政部收到了數十億美元的稅金。」

美聯社報導，這是誤導性的說詞，儘管財政部確實有收到稅款，但大部分是來自美國企業以及消費者，是美國商人付錢把商品帶進美國，並利用更高的價格把成本轉嫁至消費者身上。

▼劉鶴日前率領中方代表團抵達白宮艾森豪行政大樓，進行新一輪中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

川普：「（加州）聖地牙哥曾經是美國最多非法越境點。作為回應，政府設置一道堅固的牆，這個強大屏障物幾乎完全阻止非法越境。簡單來說，圍牆是有用的，圍牆能拯救性命。」

美聯社指出，事實遠比這些還要複雜得多。數據統計，邊境巡邏隊逮捕非法越境人數確實從1986年約63萬人驟降至2017年的2.6萬人，但這使得非法越境地點轉移至更偏遠、巡邏人數更少的亞利桑那州沙漠，導致數千人死於高溫，而當局2000年在亞利桑那州土桑市（Tucson）的逮捕行動數據飆升，進逼聖地牙哥所寫下最高紀錄。

川普：「在每3名北上（前往美墨邊境）的女性當中，就有1人遭受性騷擾。」

CNN援引非營利組織無國界醫生（Doctors Without Borders）數據，多達68.3%途經墨西哥前往美國的移民、難民是暴力行為的受害者，且近三分之一的女性宣稱曾遭遇性虐待。

不過，CNN指出，換個角度來看，正因為有這些暴力存在，女性才需要乘坐大篷車前往美墨邊境。此外，川普政府並沒有說明，當局會如何解決移民所面臨的性暴力問題。

▼中美大篷車移民隊伍。（圖／路透社）

川普：「我們在美國能源領域發動了一場革命，美國現在是世界上最大的石油、天然氣生產國。」

CNN指出，這基本上是對的，但背後的來龍去脈必須釐清。美國石油和天然氣產量的上升，在一定程度上要歸功於水力壓裂（fracking）技術的進步，讓開採深埋地下的頁岩油氣變得可能，產量大增。到了2015年、2016年期間，美國石油產量因生產過剩、油價暴跌而有所下降，但在供應穩定、價格上揚後，狀況隨即恢復穩定，而那時正是川普上任總統之時。

▼ 德州阿爾瓦拉多（Alvarado）附近利用水力壓裂法的頁岩氣鑽油平台。（圖／翻攝自維基百科）

川普談到阿富汗、伊拉克等衝突時指出：「我們在中東已經砸下7兆美元。」

CNN記者Nicole Gaouette指出，根據美國國會研究處（CRS）統計，伊拉克、阿富汗戰事的作戰成本為1.6兆美元。根據分析，如果要達到7兆美元的數據，必須外加未來支出項目，其中大多數是為了未來35年退伍軍人所準備的資金。

▼ 駐阿富汗美軍。（圖／路透社）