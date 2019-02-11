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26歲女大生陪「糖爹」約會滾床單　一年賺百萬、免費爽遊峇里島

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▲▼澳洲女大生靠被乾爹包養繳學費。（圖／翻攝自The Sun）

▲澳洲女大生靠被乾爹包養繳學費。（圖／翻攝自The Sun）

記者錢玉紘／綜合報導

現今有許多年輕人成為青貧族，就算在風光明媚的澳洲也一樣，有許多大學生除了要付學費外，還要面對高額生活費，因此不少女大生自己找到賺錢方法，就是和有錢老男人約會，認對方當「蜜糖乾爹」（Sugar Daddy），只要滿足需求，經濟來源就不會是問題。

英國《太陽報》報導，紐西蘭26歲女孩莎曼莎（Samantha）到澳洲墨爾本的蒙納許大學讀書，主修教育，但身為留學生，她要負擔每個月1800澳幣（約台幣3.9萬元）的房租、每學期大約1萬元（約台幣21.8萬元）的學費，再加上生活費，龐大的經濟壓力讓她選擇找「乾爹」。

她在所謂的包養網站上認識這些有錢男，生活從此不一樣了，可以享受高級美食、衣服和包包，每月還有上萬的零用錢。她提到，先前曾經被招待到峇里島大玩4天，不但一毛錢都不用出，「乾爹」還額外「斗內」8000澳幣（約台幣17.5萬元）供她花用，一年大約可以賺6萬元（約台幣136萬元）。

▲▼澳洲女大生靠被乾爹包養繳學費。（圖／翻攝自The Sun）

▲莎曼莎一年可以賺超過台幣百萬。（圖／翻攝自The Sun）

莎曼莎提到，「沒錯，我的確會跟他們做愛，這不是一開始就包含在裡面的，性行為不是必須，但仍然會發展出某種關係，雖然是很膚淺的那種，但多少還是會建立友誼」。一開始她的確花了一點時間調適心情，但後來發現，跟乾爹約會就其實就跟一般人一樣，「就算你跟其他人見面約會，也不會直接跳到做愛那一步，會先建立情感連結」。

莎曼莎一開始會接觸這個行業是因為和室友在雜誌上看到，覺得太好笑了，上網一查，才發現「甜心寶貝」（sugar baby）是真的存在的。她至今已經跟5到6個乾爹交往過，最長的一段大約維持了8個月。她表示，網站上大部分的男性都蠻老的，有的人是想要付錢命令年輕女孩做他們想要的事，更多人是想要建立感情。

根據包養網站「Seeking Arrangement」的說法，目前在澳洲大約有15萬名學生都有在當「甜心寶貝」，每個月平均可以賺3000元（約台幣6.5萬元），許多學女大生都就讀名校，藉此改善經濟狀況外，還可以過上奢華生活。

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關鍵字：糖爹,乾爹,斗內,包養

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