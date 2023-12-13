2023年「台灣YouTube斗內霸主」揭曉！　他消失半年仍第二

▲今年台灣YouTube界不平靜。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣YouTube界今年動盪不安，除了流量大暴跌外，幾個龍頭大咖連番捲入不同風波，也有團隊陸續宣布停更；不過，仍有網紅屹立不搖，深得「乾爹乾媽們」的喜愛。根據Playboard網站統計，館長以393萬多元成為斗內霸主；讓人意外的是，朱學恒被控性騷且神隱半年，仍能穩坐第二。

從Playboard網站的統計可見，台灣區頻道2023年的「超級留言金額」前三名，分別為館長惡名昭彰、萬事通事務所及Tabasuko Ch. 塔芭絲可；而名列前茅的，多半是直播網紅或Vtuber。

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▲2023年斗內金額排行榜。（圖／翻攝自Playboard）

跟去（2022）年相比，館長從第二名變「斗內王」；令人意外的是，朱學恒先前身陷性騷風波，飽受輿論撻伐，也因此退出YT神隱了大半年，沒想到他所經營的「萬事通事務所」仍獲得381萬7275元斗內，打敗一票網紅，也只差第一名的館長12萬8286元。

【2023台灣YouTuber斗內排行榜】

第1名：館長惡名昭彰｜394萬5561（上升1名）

第2名：萬事通事務所｜381萬7275（下降1名）

第3名：Tabasuko Ch. 塔芭絲可｜242萬7234（上升3名）

第4名：莎皮塞維爾｜204萬5696（上升3名）

第5名：XiaoLin 小霖｜196萬2420（下降2名）

第6名：觀點｜183萬2013（上升5名）

第7名：民眾之聲｜177萬359（新進榜）

第8名：Cygnus ch. 熙歌｜167萬8707（新進榜）

第9名：Aoi Hinamori Ch.｜152萬6851（與去年相同）

第10名：Sirenia海牛｜151萬3684（上升30名）

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▲去年的排行榜。（圖／翻攝自Playboard）

對此，鄉民紛紛洗版回應，「台灣經濟最好的時候」、「VTuber這麼賺喔」、「只有3種，政治、遊戲實況、跟Vtuber」、「前10名有4個政治台，台灣人真是政治狂熱」、「孝子集合了」。

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