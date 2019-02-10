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春節旅遊前先打疫苗　返國後留意健康狀況14天

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▲桃園進行非洲豬瘟緊急防疫模擬演練。（圖／ET資料照）

▲桃園進行非洲豬瘟緊急防疫模擬演練。（圖／ET資料照）

記者徐政璿／台北報導

春節出國旅遊逐漸成為國人熱門選項。新北市衛生局提醒民眾出遊前應先關注當地疫情、做好自我保護措施，防止得到登革熱、腸胃道傳染病或德國麻疹等疾病，回國後14天內留意自身健康狀況，發現疑似症狀應立即就醫並告知醫師旅遊史。

疾管科長許玉芬指出，登革熱在107年春節連假期間，高居新北市境外移入傳染病首位。個案主要來自東南亞；此外，東南亞、部分南太平洋國家、非洲、中南美洲仍是登革熱及茲卡病毒的高風險地區，預計前往的民眾務必做好自我防蚊措施。

國人常去的日本，我國旅遊疫情建議已針對感染力強的德國麻疹，提升至第二級警示，要避免帶未滿1歲或未打MMR疫苗（麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗）的幼兒前往，若因故須帶6個月以上未滿1歲嬰兒，可於出發2週前自費接種；1981 年（含）以後出生也建議自費接種。返國後2週內如有發燒、出疹、咳嗽、流鼻水或結膜炎（畏光、流淚水或眼睛發紅）等症狀，應主動告知醫師出國旅遊史。

許玉芬提醒，出國前2到4週可先到新北市亞東醫院與臺北慈濟醫院的旅遊醫學門診諮詢預防性用藥及疫苗接種評估。旅遊期間請勤洗手、選吃熟食、喝瓶裝水或煮沸過的飲水；回國後應自我留意健康狀況14天。

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