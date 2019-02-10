備審資料大學端看什麼？　學者：凸顯特色、強調興趣

▲靜宜大學教務長林家禎與學生分享，備審資料大學端到底看什麼？（圖／招聯會提供）

文／大學招聯會公共事務經理徐菁穗

個人申請入學的第二階段指定項目內容，各校系要求的不同，包括了高中(職)在校成績證明、自傳、讀書計畫、競賽成果或特殊表現證明、大考中心的英聽測驗證明、或是英語能力檢定證明、以及師長推薦函等。

其中，撰寫自傳、讀書計畫，許多學生都不知道如何著手，不少人都會參考歷屆優秀學長姊「傳承」下來的「範本」。

範本、天化亂墜止步

在大學招聯會最新剪輯錄製的「學生學習歷程(P)與大學審查實務 靜宜大學教務長林家禎」的影片中，靜宜大學教務長林家禎就特別提到，大學教授們經年累月已經看過太多的書面審查資料，哪些「手法」相近，大學教授非常容易辨識這些「範本」出自哪一所高中的版本，明明要申請「資管系」，照抄學長姐樣本寫的「社工系」，烏龍的情況屢見不鮮。

資料大同小異無法獲得評審老師的青睞外，若是寫得天花亂墜，或是找人操刀，大學教授是有能力分辨的，並利用面試的時候測試，很容易被拆穿。

審查關鍵在於凸顯自己的特色

林家禎強調，無論是自傳、讀書計畫、所有的書審關鍵是「凸顯自己的特色」，書審資料的內容、配合的素材呈現出的特色，必須能與申請系所之間有關聯，「興趣不會突然從石頭縫蹦出來」，一定有跡可循。

尤其提醒，個人申請書面資料只看高中階段，國小、國中的獎狀等，除非是具有相當的特殊性且與申請校系的動機有其一貫的脈絡，否則就不用特別列舉。其他讓評審老師印象深刻的「怪」場面，是資管系面試，卻堅持拉小提琴，僅有10分鐘面試時間就佔據了3分鐘很難理解。

選填志願前，學生真正該做的是好好的分辨自己的興趣、性向、適性選擇。過去面試學生的經驗中，最常聽到學生回答選填資管系的理由是「分數剛好」、「我爸媽決定的」…..選擇與自己的興趣性向無關，大學校系的很不希望學生唸了四年後才說「我不知道我要幹嘛」。

林家禎形容，有些孩子適合在小池子裏面當大魚，有自信、充滿熱情，會有很好的表現，有的是適合在大池子裡當小魚，受到激勵能立刻繼續衝刺，怕的是莫名其妙的被丟進大池子，然後被食人魚吃掉，孩子受挫、找不到成就感，乾脆自我放棄，家長應該思考讓孩子找到自己的特色，然後放進合適的池子、耐心的培養。

有關於「學生學習歷程(P)與大學審查實務 靜宜大學教務長林家禎」的影片，考生與家長不妨利用寒假期間上網觀看。