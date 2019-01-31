國數英「任一科均標」即可申請　陸再放寬台生就讀標準

▲大陸教育部再開放台生登陸申請大學標準 。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸官方為了吸引台灣高中畢業生登陸就讀，去年祭出「學測成績均標」便可申請入學，吸引許多應屆畢業生西進。今年，大陸教育部再放寬標準，學測成績只要語文、數學、英文等考試科目「任何一科達均標以上」便可申請大陸大專院校，後續效應值得關注。

據《新華社》報導，為進一步便利台灣高中畢業生到大陸接受高等教育，並為台灣學生登陸學習創造更多機會，大陸教育部近日調整台灣高中畢業生憑台灣地區大學入學考試學科能力測試（簡稱學測）成績申請大陸高校的標準。

報導提到，自2019年起，具有台灣居民居住證或台灣居民來往大陸通行證和在台灣居住的有效身份證明，參加當年學測，語文、數學、英文考試科目中任何一科成績達到均標級以上的台灣高中畢業生可直接向大陸高校申請就讀。

▲陸放寬台生登陸標準，是否造成人才出走引起關注。（圖／記者李毓康攝）

報導指出，大陸大專院校將依據申請學生的「學測分科成績」及「相應標級」進行錄取，所依據科目數「不超過四門」。根據各校招生計劃，各校自行確定所依據的學測科目門類、科目數量及相應成績標級要求，可增設筆試或面試。

受理台灣高中畢業生申請的大專院校範圍為已備案的招收華僑、港澳台學生的學校，台灣高中畢業生可通過相關網站和大陸面向港澳台招生信息網查詢招生簡章，直接向學校提出申請，按照招生簡章要求提供相應學測科目成績、考試報名序號或准考證號。

事實上，去年大陸已經開放台灣高中應屆畢業生申請入學的標準，將其放寬到「學測成績均標」，促使去年赴陸申請大學的台灣學生人數大增。以廈門大學為例，2018年報名廈大的台灣學生有500多人，其中學測成績達頂標的學生就有200多人；而2017年報名廈大的台灣高中生為100多人。