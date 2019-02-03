備審資料到底重不重要？　招聯會揭露個人申請第二階段怎麼審

▲大考中心指出，2月25日將開放網路查詢學測成績，2月26日寄發學測成績單。（圖／記者林敬旻攝）

文／大學招聯會公共事務經理徐菁穗

大學學測結束，2月25日即將公布成績，學生將憑著學測成績參加繁星推薦、個人申請等入學管道。

有些人以為第二階段學測成績雖然佔甄選總成績比例不到百分之50，但是可能很多校系備審資料都是看「假的」，最後還是用學測排序。其實這樣的觀念是錯誤解讀。

各校不會、不敢、也不可能讓各學系在二階看備審資料時，有機會看到學測成績，「參考」來決定學生最後排名。因為每年教育部與大學招聯會都會發函提醒各校招生單位，一旦有違規情事，學校將可能面臨非常嚴重扣減招生名額處分。

整個大學招生的試務運作上，考生收到學測成績之後先選填6個志願，大學甄選委員會會篩選出通過一階的學生名單、然後與基本資料、學測成績等，一併傳給大學的招生單位。

備審資料審查階段 學系看不到學測成績

通過一階的學生完成繳交報名費，並上傳各校系要求的備審資料(通常會有:高中職在校成績證明、自傳、讀書計畫、小論文、其他推薦信及有利審查資料等，各校系設定的項目有差異)後，各大學的招生單位只會將學生的基本資料、備審資料送到學系，此階段學系是看不到學測成績的。

接著學系可能有書審、筆試或面試等審查，審完評分之後，若分數差異過大，各學系的招生委員會再度討論，結果出爐後，書審、面試等成績送回學校的招生單位，招生單位則按照簡章上的占分比重，算出學生的總成績高低排序，分數最高是正取1、分數第二高的就正取2，以此類推。

▲招聯會指出，學系審查二階的過程，不會受到學測成績的影響，最後計算總成績時，學測的比重會一併計算。。（圖／記者李毓康攝）

學系只能決定最後錄取到誰 不能改變名次

外界也可能會有疑問，若學系看到學生的學測成績反悔了想做調整，可能發現排序30的學生學測成績，比29名好，是否能回頭調整書審與面試的成績？

答案是「不可以」，因為學系送出成績後，「不能再改」，也「不能變更名次」。學系唯一能決定的是要依序錄取到誰，假設，學系有20個招生名額，三倍率計算有60人通過，學系可以決定錄取到50個或40個，若是50個則是正取20備取20，若錄取到40，則是正取20備取20。

因此，學系審查二階的過程，不會受到學測成績的影響，最後計算總成績時，學測的比重會一併計算。

有關大學個人申請階段審查實務，大學招聯會特別將中央大學招生組長在相關說明會中的演講錄製影片，也歡迎各界踴躍點閱，了解詳情。

大學招聯會相關影片連結

高中學生學習歷程(P)與大學審查實務(精華版)

https://www.youtube.com/watch?v=h-5NCj9XqI4

中學生學習歷程(P)與大學審查實務(完整版)

https://www.youtube.com/watch?v=ZI2z8gNfziU