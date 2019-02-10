爸媽讀心器！　60歲以後他們最擔心這些事

▲夫妻,老人,牽手,奶奶,爺爺。（圖／翻攝自pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

時光飛逝，一晃眼步入社會的你，是否注意到父母兩鬢發白，額頭多了許多皺紋呢？或許只有當爸媽老了，自己才會意識到已不再是那懵懂無知的孩子。從現在開始理解人生就永遠不嫌晚，依舊能讓爸媽感受家有一老如有一寶的幸福！話不多說～就讓咱們運用「父母讀心器」-《KEYPO大數據關鍵引擎》看看60歲後「人生末班車」有哪些不幸站點，讓我們一同避開，邁向快樂大結局！



5.說好的幹大事呢？…喪失工作能力、人生失去目標

父母年輕過，也曾跟你一樣逐夢踏實，但隨著現實壓力、家庭責任接踵而來，日漸老去的身體開始不予許他們從事自己熱衷、滿腔熱血的興趣或工作了。不過人因夢想而偉大，陪著他們一起幹大事吧，甩開那以為這輩子都志不得伸的鬱卒吧！

4.辛苦一輩子，老大依然徒傷悲…存款不夠，收入少好窮苦

年輕就是本錢，能不斷嘗試新工作，尋找人生方向，加上年紀大了，體力不如前的父母常因現任職務力不從心，又不想退休成為子女負擔，進而投身薪水微薄的工作，或做起辛苦的拾荒回收。身為子女，你除了努力賺錢擔起養育父母的責任，還能進一步了解老人社會福利，爭取更好的照顧！

3.你是誰？我又是誰？…罹患失智、走失

在台灣，65歲以上老人每12個就有一名罹患失智，為避免寶貝爸媽成為其中一，發生記憶力衰退，你除了能預防勝於治療，還可以帶著他們進行健走、慢跑、游泳等有氧運動。許多研究指出，運動不僅能活絡大腦，還能讓身體更健康，相信不僅能減緩爸媽病症惡化速度，自己也能減少許多照護壓力。

▲台灣進入「高齡社會」。（圖／記者張凱喨攝）

2.天要亡我也？…生重病、罹癌、久病纏身

許多爸媽年輕時，為換取功名地位不停應酬傷肝，失去的健康遠比榮華富貴重要多了，因為縱使自己家財萬貫也無福消受。所以陪伴父母養身、健康飲食、運動習慣、定期健檢就從今天開始，如此一來，他們年紀再大都能含飴弄孫，享受退休之樂！

1.我寂寞寂寞就好…一輩子單身狗、老伴走了、孤獨沒人

受城鄉差距影響，很多鄉鎮長大的孩子，畢業後會離開自己家鄉，前往都市發展，尋求更有發展性、待遇更好的工作機會，留下漸漸老去、倍感寂寞的父母。所以孩子，有空就回家吧！因為愛要及時，陪伴就是最有質量的愛，一句「爸媽，我這週末會回家哦！」相信就能讓他們雀躍不已！

▲《KEYPO大數據關鍵引擎》看看60歲後「人生末班車」有哪些不幸站點，讓我們一同避開，邁向快樂大結局！圖／網路溫度計）