柯文哲「吃免錢」挨轟改請吃芋粿籤！稱黃國昌煎太焦反被調侃

▲柯文哲稱「吃免費」挨轟，改請大家吃芋粿籤。（圖／翻攝IG／柯文哲）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲16日參加白沙屯媽祖進香活動，期間分享了最大好處「吃東西不用錢」，怎料因此在網路上被罵爆。柯文哲17日繼續媽祖行程，抵達台中大甲以後，換他與民眾黨主席黃國昌請信眾吃「芋粿籤」，現場氣氛相當歡樂。

甩「免費吃」爭議 柯文哲合體黃國昌發粿

柯文哲抵達台中大甲以後，先是參拜媽祖、與鎮瀾宮董事長顏清標密室談話20分鐘，接著便前往由民眾黨台中市議員江和樹設置的信徒供應站，圍上圍裙投入煎粿行列，請民眾們一起吃粿、分享喜悅。

被問及在家是否會下廚時，柯文哲搖頭稱「我不會」。至於是否每年都會來？柯文哲則表示，除了去年被羈押、無法參與以外，其餘每年都會來。

▲柯文哲稱香燈腳「吃免費」挨轟，改請大家吃芋粿籤。（圖／翻攝IG／柯文哲）



嫌黃國昌煎太焦！兩人互噴：完全不懂吃

此外，柯文哲在煎粿時，看了一旁由黃國昌掌廚的煎台，脫口而出「太焦了啦」。黃國昌則是略帶調侃地回應「不懂吃，完全不懂吃」。

後續2人交換吃芋粿籤時，黃國昌給予正面的評價，稱讚外面煎得很脆、裡面則十分Q彈，「好吃。」不過柯被問及黃國昌所煎的芋粿籤是否好吃時，則露出了思考的表情，讓黃不禁回應「我看他的表情，又要開始負面工商了」，互動相當有趣。