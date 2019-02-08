「又去哪鬼混了？」兒女痛恨爸媽的十件事　家暴竟只排第三名

▲天下父母心，別再讓無心的舉動傷害孩子。（圖／免費圖庫Stocksnap）

網搜小組／綜合報導

公視電視劇《你的孩子不是你的孩子》深入探討華人親子問題，播出後引發熱烈迴響。為此，DailyView網路溫度計日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出10件讓親子關係由愛生恨的大小事，並依網路聲量依序排名，一起來看看網友是怎麼說的吧！

第十名、被拿來跟別人比較

「隔壁XXX的小孩考上第一志願，那你呢？」「看看人家，你怎麼這麼不爭氣」許多人小時候一定都聽過類似的台詞，因為每次成績不理想，父母都會拿出鄰居或親戚的「成功範例」曉以大義一番，雖然目的可能是為了激勵，但常常被拿來比較不僅令人困擾，有時甚至還會適得其反，嚴重打擊孩子的自信。

第九名、偏心其他兄弟姊妹

「為什麼哥哥辦得到，你卻辦不到？」、「幹嘛跟弟弟妹妹計較這麼多？」這種痛苦最難跟外人分享，也真的只有自己經歷過才懂。雖然父母常說「手心手背都是肉」，但只要是人就難免會有喜好，那些言語間不經意的比較和要求，往往已經悄悄洩漏父母心中傾斜的天秤。

▲父母望子成龍、望女成鳳，但有時也要關心孩子累不累。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

第八名、不是爸媽親生的

「你是當初醫院抱錯的」、「我才沒有你這種孩子」不少父母常拿前者逗年幼子女，但這句話其實是很多網友的童年陰影。即便長大後，許多父母每逢親子衝突、孩子達不到期望，也喜歡把後者掛在嘴上，但這句話其實非常傷人，也會在孩子內心留下怨懟。

第七名、不能自由行動

「怎麼現在才回來！」、「又去哪裡鬼混了」撇開成年以前不談，許多人即便上了大學、出了社會也仍會被父母奪命連環Call、照三餐查勤，嚴格一點的甚至還會規定門禁時間，簡直比在外住宿舍還嚴格，實在是很沒有長大的感覺，久而久之更讓人鬱悶。

第六名、出言批評身材、智商及各種不滿

「你也太胖了吧，怎麼穿這麼醜的衣服？」、「你有沒有腦？怎麼那麼笨？」雖然很多父母是出於關心，但當長期嫌棄變成「慣性批評」時，真的會讓人不堪其擾，甚至漸漸不願再和父母討論任何事情。

▲少一點批評，多一點鼓勵，讓親子關係更美好。（圖／Pixabay）

第五名、不乖會有可怕報應

「你再不乖，警察叔叔就會來把你抓走」、「浪費食物會被雷公打死」回想起小時候，爸媽常會拿一些故事來恐嚇我們，現在長大了或許都能一笑而過，但在當時可是常常嚇得睡不著覺，陰影面積超大。

第四名、一不聽話就挨揍

「打你是為了你好」、「我是你媽，你要聽我的」不打不成器長期深植華人的教育觀念，也或許是眾多爸媽管教的唯一手段，但如果忘了傾聽、了解孩子犯錯的背後緣由，不僅可能使親子關係惡化，等到孩子長大後，雙方還可能出現溝通障礙。

第三名、言語暴力、恐嚇

「早知道當初就把你掐死」、「真後悔把你生下來」許多家長常不自覺對孩子進行情感勒索，認為孩子是自己所生，無論做什麼對方都應該接受、理解，所以總是以愛之名口出惡言、暴力相向，逼迫對方服從，甚至沾沾自喜自己只是「刀子嘴豆腐心」，但這其實只是自我滿足，也是最糟糕的管教方式，唯有早些認清才能拯救親子關係。

第二名、出生成為父母最大麻煩

「如果當初沒生你，我早就…」、「生你養你花這麼多錢，真不知道為什麼要生你」許多人成為父母的同時，往往被迫放棄原先夢想和自我，所以之後一旦遭遇生活不順遂，便會將這份失落感和怨懟發洩在孩子身上，甚至怪罪是孩子耽誤了自己的大好人生。但孩子是無辜的，也不是自願來到這個世界上，實在沒道理背負這些原罪。

第一名、家門榮光的期待

「你讓我好丟臉」、「不要讓我們家蒙羞」光宗耀祖4字至今不知殘害了多少家庭，有許多孩子從小背負光耀門楣、讓父母顏面有光的期待而飽受壓力，也未能過上正常的童年生活，有時候最後換來的輕則失去自我、重則失去生命。

在這種「不能丟臉」的觀念下，每逢佳節各方親戚齊聚，更是讓孩子壓力大到不行，聽著大家你一言我一語討論和比較孩子成就，幾乎是不少人生命中的共同經驗，差別就在於有些人挺過了，但有些人沒有…。