美國海軍MQ-8　全球第一款投入實戰的武裝「無人直升機」

▲MQ-8C無人直升機。（圖／中國軍網）



軍武中心／綜合報導

不管事監視任務還是偵察任務，特別是在反恐戰爭中，無人機已是無可替代的重要角色。美國現役的MQ-8「火力偵查兵」（Fire Scout）就是一款先進的武裝無人機，還是世界上唯一一款投入過實戰的無人直升機。

據《中國軍網》報導，可以拿來進行偵察與監視任務的無人機分別有，固定翼無人機及無人直升機；但相對來說，無人直升機在部署上會具備更大的優勢，因對起降環境的要求較低，可以在艦艇甲板這種狹小的空間內進行起降操作，這是固定翼無人機所無法做到的優勢。

然而，美國現役的MQ-8就是這種無人直升機，於2002年開始首飛，機長7.3米、高2.9米、翼展8.4米，起飛重量接近1噸，最大速度可以達到213公里／小時，能替美軍進行情報監視、目標截獲、偵查、空中火力支援以及戰場管理等任務，可攜帶的武器包括「地獄火」（Hellfire）空地導彈、「蝰蛇打擊」（Viper Strike）激光制導炸彈以及70毫米激光制導火箭彈等。

▼掛載著武器的MQ-8A無人直升機。（圖／中國軍網）



據報導，該無人機目前已經發展出了A、B、C三種型號，其中正處於試裝階段的C型，最大起飛重量高達2.7噸，配備了功率更大的渦輪發動機，最大載荷由A型的100多公斤增加到了450公斤，能滯空時間超過12小時，整體性能非常適合美國海軍的作戰要求。

報導指出，如按照計畫，該無人直升機應該會在近期大量生產並且裝備在美國海軍，依靠先進的對海偵查和搜索能力，美國海軍的水面艦艇將會多出一位強而有力的幫手。