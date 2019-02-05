南韓首架空中加油機服役　助F-15K空中作戰延長逾1小時

▲南韓空軍首架KC-330空中加油機正式服役。（圖／翻攝自南韓空軍，下同。）

軍武中心／綜合報導

提升空軍作戰能力，南韓在去年年底引進的首架KC-330空中加油機近日正式宣布服役。據了解，韓方現役主力戰機F-15K和KF-16經過一次的空中加油後，其空中作戰時間將可延長超過1小時，大幅增加整體續航時間。

《韓聯社》報導，引進的首架KC-330空中加油機是在去年11月抵達南韓，今年還將再引進3架同款加油機，預計2020年7月起，4架空中加油機將全部投入正常作戰。南韓國防部長鄭景斗表示，在國際安全形勢急劇變化的情況下，此次引進的空中加油機有望提升空軍軍事力量。

公開資料顯示，出自於空中巴士的KC-330加油機機身全長58.8米，寬60.3米，高17.4米，燃油裝載量24.5萬磅（約110噸），最大飛行速度0.86馬赫，最高上升高度1.26萬米，續航距離可達1.53萬公里。相較於傳統的客運飛機改型，該機僅在機翼等位置設置加油艙，如此一來不僅能夠進行空中加油，還可以在關鍵時刻執行貨運任務。

當然KC-330的服役將大幅延長南韓戰機的續行時間。目前，F-15K在裝滿燃料的情況下，飛往東部獨島（日本稱竹島）和西南部離於島（中國稱蘇岩礁）上空執行任務的時間分別是30多分鐘和20分鐘，而KF-16戰機則分別為10多分鐘和5多分鐘。未來經過空中加油機為兩款戰機加油一次，其空中作戰時間將延長超過1個小時。

除了首架空中加油機的加入讓南韓空軍為之振奮外，去年向美國接收的6架F-35A匿蹤戰機中，有其中2架也將於3月底抵達南韓，預計在4月或者5月正式服役。按照計畫，今年年底南韓空軍總共將會接收到10架F-35A，並全數投入實戰部署，2021年更有望增添40架該款隱身戰機。

▼F-35A。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）