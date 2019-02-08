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美智庫：菲律賓在「中業島」填海造陸　中方派95艘船艦包圍

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▲▼ 中業島,Thitu（菲律賓稱「派格阿薩島」）（圖／達志影像／美聯社）

▲ 中業島（菲律賓稱「派格阿薩島」）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」（Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI）網站指出，菲律賓當局在南海「中業島」（Thitu，菲國稱「派格阿薩島」Pagasa）上進行填海造陸的工程，面積達3.2萬平方公尺，而中國大陸最近數個月派出船艦包圍，船隻數量在去年12月20日一度達到95艘。

據《南華早報》報導，中方派出的船艦從鄰近的渚碧礁（Subi Reef）出發，其中包括海軍和海岸警衛隊的船隻，以及數十艘漁船。中業島為南沙群島第二大天然島，目前由菲律賓占領，智庫的報告稱，中國大陸這項行動是為了迫使菲國停止在島上的工程。

衛星畫面顯示，中方自去年7月開始派出艦隊「回應」菲律賓，包圍中業島的軍艦在12月3日上升至24艘，同月20日增加到95艘，直到今年1月26日減為26艘。菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）表示，中國駐菲大使2018年11月曾要求停止在中業島的工程。

《南華早報》指出，菲律賓當局2017年4月宣布在「中業島」上建造海灘坡道，一旦完工，就能讓菲國船隻攜帶建築材料上岸來維修、延長島上的跑道，以容納更大的飛機。這項工程原本預定去年底完成，但當局表示，因惡劣的天氣和海上的波濤而延遲。

▼ 中業島為南沙群島第二大天然島，目前由菲律賓占領。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 中業島,Thitu（菲律賓稱「派格阿薩島」）（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：南海,菲律賓,東南亞要聞,軍武,國際軍武

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