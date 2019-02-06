美軍導彈巡洋艦和貨船「佛州外海相撞」！　船身、甲板損傷

▲美軍船艦又發生相撞意外，所幸沒造成人員傷亡。（圖／翻攝自推特@USNavy）



國際中心／綜合報導

美國東部當地時間2月5日有一艘導彈巡洋艦USS Leyte Gulf（CG-55）和貨物補給船USNS Robert E. Peary（T-AKE-5）在佛羅里達州外海相撞，2艘受損船艦目前都還能安全操控，已經回到港口接受評估，美國艦隊司令部和軍事海運司令部表示，會徹底調查事發的原因和過程。

據USNI News報導，船艦大約在下午4點左右發生碰撞，造成T-AKE-5船身在水線上方8英寸處有輕微損傷，CG-55則是直升機飛行甲板處有些損壞，均沒有人員受傷，2艘救生艇也沒派上用場。

美國艦隊司令部表示，導彈巡洋艦和貨船是在美國東南沿海地區進行補給，在轉彎時不慎發生擦撞，當時還有2艘航母USS Abraham Lincoln（CVN-72）在旁一起執行任務。預計等到下周船艦維修完畢後，再重新參加演習。

據了解，2017年在西太平洋也發生過船艦碰撞意外，當時共造成17名船員死亡，於是此事件後，美國海軍就致力於改善水面艦隊的安全及性能。

此外，美軍費茲傑羅號驅逐艦（USS Fitzgerald DDG-62）在2017年6月也於伊豆外海與日本郵政（Japan Post）租用菲律賓籍輪船相撞，造成大面積損毀，船內的宿舍艙在90秒內就完全淹沒，艦長的起居艙更因遭到直接撞擊而全毀，受困的艦長靠3名在外頭的士兵強行移除艙門才獲得解救，有7名士兵不幸在這起意外中喪生。

被撞毀的費茲傑羅號已送回美國進行修繕，原先預計要花費6300萬美元（約18.4億台幣）的修理費，但損害程度比預估的還嚴重，美軍日前再度向亨廷頓·英格爾斯造船廠追加5700萬美元（約16.7台幣）的經費，導致這一撞付出的代價就高達1.2億美元（約35億台幣）。

▼美軍費茲傑羅號驅逐艦2017年遭撞，損傷嚴重。（圖／路透社）



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